Sucesos

Abogado de la zona sur se convierte en el extraditable 18 en Costa Rica

OIJ detuvo a sospechoso de tráfico de drogas este jueves.

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Por Christian Montero
Un abogado de apellidos Solórzano Campos, oriundo del cantón de Corredores, es el extraditable #18.
Un abogado de apellidos Solórzano Campos, oriundo del cantón de Corredores, es el extraditable #18. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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