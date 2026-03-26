Abogado de la zona sur se convierte en el extraditable 18 en Costa Rica

Un abogado de apellidos Solórzano Campos, oriundo del cantón de Corredores, es el extraditable #18.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que la detención del extraditable 18 desde que entró en vigor la reforma constitucional que permitió la entrega de costarricenses a terceros países.

En esta oportunidad se trata de un abogado, oriundo del cantón de Corredores, Puntarenas, quien fue detenido este jueves por agentes del Interpol y de la Oficina de Especializada Contra la Delincuencia Organizadada (OECDO), del OIJ.

El extraditable es de apellidos Solórzano Campos, alias Chanchita o Wakanda, quien es requerido por una corte de Texas, Estados Unidos, acusado de tráfico internacional de drogas.