Juez de Texas define fechas para lo que sigue en las causas contra Celso Gamboa y Pecho de Rata

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes.

Tras la primera audiencia en Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata, el juez Bill Davis estableció algunas fechas que marcarán las etapas más próximas del proceso que enfrentan por narcotráfico.

En el caso de Gamboa, de acuerdo con documentos en poder de este medio, se fijó para el 27 de mayo, a la 1:30 p. m., el Pretrial Conference (conferencia previa a juicio). Esta es una etapa de coordinación previa a juicio.

Además, se prevé que la selección del jurado para esta causa ocurra el lunes 1.° de junio a las 9:30 a. m. ante el juez federal de distrito J. Campbell Barker. Esta fecha implica que se pone en marcha el proceso para seleccionar el jurado, pero puede tardar incluso días.

La fecha límite para que Gamboa notifique al Tribunal sobre cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad o acuerdo de negociación de la pena será el viernes 1.° de mayo al mediodía.

En el caso de Edwin López, la conferencia previa a juicio se programó para el 01 de mayo del 2026 a las 10 a. m. en la sala 208 del Tribunal Federal Paul Brown, en Sherman, Texas.

Para el 10 de abril se coordinó la fecha límite para presentar el acuerdo de declaración de culpabilidad o acuerdo de negociación de la pena.

Los costarricenses llegaron a Estados Unidos el viernes 20 de marzo y enfrentan en ese país causas por presunto narcotráfico que derivaron de investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Costa Rica.

En el caso de Celso Gamboa, la acusación precisa que, desde el 2017 y hasta la fecha de su detención, Gamboa habría participado en operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos desde territorios como Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México.

Se le achaca la fabricación y distribución consciente e intencional de al menos cinco kilogramos de cocaína.

Con la complicidad de otras personas, Gamboa habría participado en estos negocios de forma intencional, a sabiendas de que la droga sería importada ilegalmente en Estados Unidos, agrega la pieza acusatoria.

Por su parte, la pieza acusatoria contra López Vega indica que, desde 2008, habría participado en una conspiración para traficar cocaína no solo hacia Estados Unidos, sino también a países deAmérica del Sur, Central y del Norte, incluidos Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.

Este medio corroboró que este hombre tiene expediente abierto en Estados Unidos desde febrero del 2018.

Pecho de Rata lleva al menos 16 años de su vida recluido en centros penitenciarios. El 7 de abril del 2005, López recibió una condena de 10 años de cárcel por posesión de 200 kilos de marihuana.

El 14 de agosto del 2011 salió de la cárcel de Pococí en libertad condicional, concedida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Limón.

Sin embargo, las autoridades le seguían la pista debido a su estilo de vida ostentoso, a pesar de no tener ninguna ocupación formal.

Casi 10 años más tarde, en diciembre del 2014, cuando era presidente del equipo de fútbol de Cahuita, recibió otra condena; esta vez de 17 años de prisión por tráfico de drogas.