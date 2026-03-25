Abogado privado asumirá defensa de Pecho de Rata por presunto narcotráfico en Estados Unidos

Edwin López fue extraditado a Estados Unidos en un avión enviado por la DEA.

La primera audiencia en Estados Unidos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se llevó a cabo la mañana de este martes en una corte en Plano, al sur de McKinney, Texas.

Su comparecencia ante el juez estadounidense, Bill Davis, tardó veinte minutos y en esta se dio a conocer que la defensa del costarricense la asumirá Gaylon Riddels. Riddels es un abogado privado en el condado de Grayson, Texas. Estudió derecho en la Universidad de Texas Wesleyan y tiene su propia firma en ese estado.

Tras la audiencia se determinó que López Vega permanecerá detenido y a la espera de juicio.

Estados Unidos acusa a Pecho de Rata de participar en una conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, varios países de América del Sur, Central y del Norte, incluidos Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.

López Vega fue detenido a solicitud de Estados Unidos en junio del 2025 y su extradición se concretó hasta el viernes 20 de marzo de este año, cuando fue trasladado desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta el condado de Collin, en Texas. El costarricense llegó a Estados Unidos la tarde del viernes.