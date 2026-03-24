Sucesos

Pecho de Rata se casó 31 días antes de su extradición a Texas

El exconvicto fue extraditado el viernes 20 de marzo a Estados Unidos para enfrentar una causa de presunto narcotráfico

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Por Natalia Vargas
Edwin Danney López Vega, de 49 años, alias “Pecho de Rata”. Foto: Captura de video
Edwin Danney López Vega, de 49 años, fue extraditado a Estados Unidos el viernes 20 de marzo del 2026. (Captura de video/Captura de video)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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