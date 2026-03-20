Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata pasan a control de los Marshals en su extradición a Estados Unidos: siga aquí todas las actualizaciones

Vigilancia en una torreta de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Todo listo en el centro penitenciario para la extradición del exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata.

Costa Rica inicia este viernes 20 de marzo una jornada histórica. El país extraditará, por primera vez, a dos nacionales hacia Estados Unidos para que enfrenten causas por narcotráfico. El exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, viajarán esta mañana a Texas.

Siga en este enlace todos los pormenores del proceso de extradición desde la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela y Base Dos del aeropuerto Juan Santamaría.

6:28 a. m. Migración y paso a manos de los Marshals Copiado!

Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata están en la “sala diplomática”, un salón del Servicio de Vigilancia Aérea, en Base Dos del aeropuerto Juan Santamaría.

En ese sitio están realizando los trámites de migración y pasarán a manos de los Marshals, la agencia federal más antigua del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, sos extraditables serán excoltados por policías costarricenses hasta la pista de despegue.

Celso Gamboa y Pecho de Rata llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría

6:18 a. m. Celso Gamboa y alias Pecho de Rata ingresan al aeropuerto Juan Santamaría Copiado!

En apenas diez minutos, una caravana de 40 vehículos completó el traslado de Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata desde La Reforma, hasta Base Dos, en el aeropuerto Juan Santamaría.

El sonido ensordecedor de las sirenas de las patrullas despierta a quien todavía dormía en la ruta del recorrido. Es imposible no sentir una tremenda impresión con las imágenes: una extensa caravana policial, una despliegue pocas veces visto, y la primera vez que dos costarricenses salen a enfrentar graves delitos en Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Traslado de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Celso Gamboa y alias Pecho de Rata salen de La Reforma Copiado!

Son las 6:08 a. m. del viernes 20 de marzo. La Bestia, el camión blindado del Organismo de Investigación Judicial cruza los portones del Centro Penitenciario La Reforma. En su interior viaja Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado penal y el primer costarricense extraditado a los Estados Unidos para enfrentar una causa penal por narcotráfico en aquel país.

Todo está listo en la Reforma para el traslado de Celso Gamboa y Pecho de Rata

El abogado de Gamboa, Michael Castillo, intentó, de último minuto, la extradición de quien también fue fiscal y ministro de Seguridad Pública, pero sus objeciones fueron rechazadas este jueves.

Además de Gamboa, esta mañana sale del país el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, acusado por delitos de tráfico internacional de drogas.

El 03 de febrero, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, confirmó su envío a territorio norteamericano tras rechazar las apelaciones presentadas por la defensa del exministro de Seguridad. Hace poco más de un mes, el miércoles 11 de febrero, Gamboa Sánchez se despidió de su hijo de nueve años, como parte del cumplimento de la resolución judicial.

En ese mismo fallo se ratificó el envío a EE. UU. del también costarricense Edwin López Vega. Su salida se logra tras la reforma constitucional de mayo de 2025, que autorizó la extradición de costarricenses requeridos en otros países por delitos de narcotráfico y terrorismo.

La detención de Gamboa, que también ejerció como máxima autoridad de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), y de Pecho de Rata se concretó el 23 de junio del año pasado, por solicitud de una corte de Texas, que los acusa por delitos de conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos.

Los extraditables viajan en una caravana, con personal del Servicio de Respuesta Táctica del OIJ hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Avanzan por San Rafael de Alajuela hacia Base 2, donde un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA), los llevará hasta un aeropuerto en Texas y luego a una cárcel del Estado.

Servicio de Vigilancia Aérea en alerta roja Copiado!

El Servicio de Vigilancia Aérea, que opera desde Base Dos, en el aeropuerto internacional Juan Santamaría se mantiene en alerta roja, la máxima categoría de seguridad, para atender todo el proceso de extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata.

El acceso a la terminal aérea solo está permitido para cuerpos policiales acreditados para este día.

Aeropuerto Juan Santamaría se alista para la extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

La alerta roja, que no se activaba desde hace años, incluye una rigurosa inspeccion de vehículos, identificación de cada persona, en lugar de 2 oficiales por puesto, operan hasta 6 por puesto y no se descarta la presencia de francotiradores.

En las afueras del aérodromo, en la malla perimetral que colinda con la antigua La Candela, medios de comunicación encienden cámaras para capturar los movimientos previos a la llegada de los dos extraditables.

La presencia de medios de comunicación se concentra en las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ante la histórica extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata. (Alonso /La Nación)

Vigilancia máxima Copiado!

Cuerpos policiales de Vigilancia Aérea, Policía Penitenciaria y el Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial trabajan en conjunto para garantizar un proceso de extradición seguro para Celso Gamboa y Pecho de Rata.

Extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata