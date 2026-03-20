EN VIVO

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata pasan a control de los Marshals en su extradición a Estados Unidos: siga aquí todas las actualizaciones

Marshals de los Estados Unidos trasladarán a Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, a una cárcel en Texas.

Por Christian Montero, Natalia Vargas, y Vanessa Loaiza N.
EscucharEscuchar

actualizaciones

Vigilancia en una torreta de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Todo listo en el centro penitenciario para la extradición del exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata.
Vigilancia en una torreta de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Todo listo en el centro penitenciario para la extradición del exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata. (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso Gamboa extradiciónExtradiciónCelso Gamboa SánchezEdwin López Vega alias Pecho de Rata
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído