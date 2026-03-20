Sucesos

Tribunal rechaza recurso de revocatoria de extradición de Celso Gamboa

Abogado de Gamboa confirmó la información.

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Por Christian Montero
El vuelo N4982R aterrizó a las 3:46 p. m. en el aeropuerto Juan Santamaría.
En las últimas horas se confirmó el arribo del jet N4982R al aeropuerto Juan Santamaría, que sería usado para la extradición de los nacionales. (Cortesía/Cortesía)







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Extradición Celso Gamboa
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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