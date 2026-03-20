Tribunal rechaza recurso de revocatoria de extradición de Celso Gamboa

En las últimas horas se confirmó el arribo del jet N4982R al aeropuerto Juan Santamaría, que sería usado para la extradición de los nacionales.

El Tribunal Penal de San José rechazó este miércoles el recurso de revocatoria de la extradición del exmagistrado Celso Gamboa, según confirmó el abogado de Gamboa, Michael Castillo.

Ahora será al Tribunal de Apelación de Sentencia, sede Goicoechea, el que tendrá la última palabra; no obstante, el envío del exmagistrado a Estados Unidos podría materializarse en cualquier momento.

El litigante explicó que el tribunal de alzada tiene tres días para resolver, pero el recurso “no tiene efectos suspensivos”, lo que significa que la entrega a Estados Unidos puede ejecutarse antes de que haya resolución.

“Es muy a criterio del país requiriente. Podría darse en cualquier momento”, advirtió Castillo en entrevista con La Nación.

La defensa cuestionó las garantías ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos respecto a las penas que podrían imponerse a Gamboa. Según el abogado, aunque el fiscal del Distrito Este de Texas se compromete a no solicitar cadena perpetua ni penas superiores a 50 años, no hay promesa de que el tribunal no las imponga por su cuenta.

“La promesa lo que dice es que el órgano acusador se compromete a no requerir. Sin embargo, la promesa de que un juzgador no la vaya a otorgar no lo dice”, explicó Castillo.

El litigante comparó la situación con un caso hipotético en Costa Rica: “El fiscal pide una pena de condena de 10 años, pero el tribunal, al analizar la circunstancia particular, impone la pena de 20 años. Podría pasar lo mismo allá, de que a pesar de que el fiscal diga que él solicita que no se le imponga cadena perpetua, el tribunal podría separarse de esa solicitud e imponerla porque el tipo penal lo permite”.

El Tribunal Penal de San José consideró que esta interpretación es “muy amplia” y rechazó el argumento. Ahora será el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea el que determine si el planteamiento de la defensa es válido.

Castillo reconoció que es “muy probable” que el tribunal de alzada confirme la posición del juzgado de primera instancia y añadió que la resolución podría darse incluso antes de los tres días establecidos, si la Procuraduría y la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internaciones (OATRI), renuncian al plazo para contestar, tal como ocurrió este miércoles en el juzgado.

“Hoy el tribunal dio tres días y hoy mismo resolvió porque tanto la Procuraduría como la OATRI renunciaron al plazo y contestaron de una vez”, detalló.

Con este panorama la extradición de Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, podría concretarse en las próximas horas.