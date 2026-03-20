Traslado de extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, duró 10 minutos de La Reforma al aeropuerto: estos fueron los momentos previos del fuerte operativo

Celso Gamboa y Pecho de rata serán los primeros costarricenses en ser extraditados.

Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó en el perímetro del Centro Penitenciario La Reforma ante el inminente traslado de los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, programado para este viernes 20 de marzo.

Extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata: Vehículos blindados del OIJ ingresan a La Reforma

Se trata de los primeros costarricenses en ser extraditados tras la entrada en vigencia de la Ley N.º 10730, que permite la extradición de nacionales en casos de narcotráfico o terrorismo.

Así está el ambiente en La Reforma previo a la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A las 5:10 a. m., vehículos blindados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al centro penitenciario, a la espera de iniciar el traslado hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Así está el ambiente en La Reforma previo a la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así está el ambiente en La Reforma previo a la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La ruta que siguieron las unidades policiales no se reveló hasta el último minuto por seguridad.

Así está el ambiente en La Reforma previo a la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Desde las 4:00 a. m. hubo presencia de medios de comunicación en las afueras del centro penitenciario a la espera de la salida de las unidades que transportan al exmagistrado Gamboa y el exconvicto alias Pecho de Rata.

Así está el ambiente en La Reforma previo a la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así está el ambiente en La Reforma previo a la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras tanto, en el aeropuerto, dos aeronaves permanecen listas para concretar la histórica extradición hacia Estados Unidos, para que enfrenten, en Texas, una causa por narcotráfico.

Aeropuerto Juan Santamaría se alista para la extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Uno de los aviones, con número de vuelo N4982R, aterrizó a las 3:46 p. m. de este jueves 19 de marzo. Esta aeronave salió de Fort Worth, Texas, con destino a Brownsville, una ciudad situada en ese mismo estado. La trayectoria continuó hacia la ciudad de Guatemala y culminó en Costa Rica.

Ambiente en Aeropuerto Juan Santamaría para la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

La segunda aeronave, un Cessna Citation N901K, aterrizó pasadas las 4:00 p. m. El avión proviene de McAllen, en Texas, y puede volar entre los 39 y los 45 mil pies (11.887 y 13.716 metros).

Ambiente en Aeropuerto Juan Santamaría para la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Minutos antes de las 6:00 a. m. dos unidades del Servicio de Vigilancia Aérea se desplazaron por base dos, y posteriormente llegó el fiscal general, Carlo Díaz.

La presencia de medios de comunicación se concentra en las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ante la histórica extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata. (Alonso /La Nación)

La presencia de medios de comunicación se concentra en las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ante la histórica extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata. (Alonso /La Nación)

Salida de La Reforma

A las 6:08 a. m. salió el convoy hacia el aeropuerto. Fueron al menos 40 vehículos de las autoridades policiales que se trasladan por Ojo de Agua para salir a La Candelaria.

El traslado duró aproximadamente 10 minutos hasta base dos del Aeropuerto Juan Santamaría. Una vez en el sitio, se procede con el chequeo físico de los detenidos y la entrega de ambos a las autoridades de Estados Unidos.

Traslado para su extradición

Ambos extraditables, detenidos el 23 de junio de 2025, viajarán sin ninguna pertenencia personal, únicamente con la ropa que llevan puesta.

Celso Gamboa y Pecho de Rata llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría

En un intento por impedir la extradición, el abogado de Celso Gamboa llegó este jueves al Tribunal Penal de San José para interponer un recurso de revocatoria, sin embargo, fue rechazado.

Según las promesas formales solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José y enviadas por Estados Unidos, como garantía de que los acusados no reciban, eventualmente, una condena más alta que la pena máxima aplicable en Costa Rica:50 años.