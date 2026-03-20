Sucesos

Traslado de extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, duró 10 minutos de La Reforma al aeropuerto: estos fueron los momentos previos del fuerte operativo

Un fuerte operativo de seguridad marca el traslado de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata para su extradición a Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar , Christian Montero, y Natalia Vargas
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata
Celso Gamboa y Pecho de rata serán los primeros costarricenses en ser extraditados. (La Nación y Cortesía/La Nación y Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExtradiciónCelso GamboaPecho de Rata
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.