Sucesos

De magistrado a extraditable, el ascenso y la caída de Celso Gamboa: este es un repaso por su trayectoria

Fue viceministro, ministro, fiscal adjunto y magistrado en 2.534 días. Hoy enfrenta su entrega a Estados Unidos por presunto narcotráfico

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Por Natasha Cambronero y Jailine González Gómez
Esta foto de Celso Gamboa, corresponde al momento en el que se desempeñó como director de la DIS en Casa Presidencial, en el 2018. (Alonso Tenorio)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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