De magistrado a extraditable, el ascenso y la caída de Celso Gamboa: este es un repaso por su trayectoria

Esta foto de Celso Gamboa, corresponde al momento en el que se desempeñó como director de la DIS en Casa Presidencial, en el 2018.

Celso Gamboa Sánchez pasó de ocupar cinco altos cargos en siete años a enfrentar un proceso de extradición a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas. El abogado, hoy de 49 años, inició su trayectoria en el Ministerio Público en 1998.

En 2.534 días ascendió de viceministro hasta la Sala Tercera. Ocho años después de su destitución como magistrado, su caso cerró un ciclo en Costa Rica con la confirmación de su entrega a la justicia estadounidense.

Hoy, Costa Rica vivió este viernes 20 de marzo una jornada histórica. Por primera vez se extraditan a dos nacionales hacia Estados Unidos para que enfrenten causas por narcotráfico.

Este es un resumen de su trayectoria.

1998-2011: Fiscal en distintas regiones del país

Su trayectoria comenzó en 1998. Durante 13 años trabajó como fiscal adjunto en Pérez Zeledón, Puntarenas, Atenas, Alajuela, Siquirres, Pococí y Limón.

En este último, lideró un plan para reducir la criminalidad en la provincia. Esa gestión antecedió su salto al Poder Ejecutivo.

2011: Nombramiento como viceministro de Seguridad

El 3 de mayo del 2011 fue nombrado viceministro de Seguridad Pública por Mario Zamora, entonces ministro en el gobierno de Laura Chinchilla.

También asumió la dirección de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

2014: Ministro de Seguridad Pública

El 8 de mayo del 2014 juró como ministro de Seguridad Pública en la administración de Luis Guillermo Solís.

En abril de ese año, Laura Chinchilla declaró:

“El nombramiento de Celso Gamboa Sánchez como ministro de Seguridad Pública es un reconocimiento a sus excepcionales condiciones profesionales y humanas, pero sobre todo, es un reconocimiento al rumbo correcto que llevamos en materia de seguridad”.

En el 2014 recibió un reconocimiento de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) como funcionario público del año. Más de 500 empresarios participaron en esa elección.

Permaneció nueve meses en el cargo.

2016: Elección como magistrado de la Sala Tercera

El 10 de febrero del 2016 fue electo magistrado de la Sala Tercera.

Con ese nombramiento alcanzó el punto más alto de su carrera pública. En menos de siete años pasó de fiscal adjunto en Limón a magistrado penal.

2017-2018: destitución y el inicio de su vertiginosa caída

En el 2017 surgieron cuestionamientos vinculados con el caso conocido como Cemento chino.

El 10 de abril del 2018, 39 diputados lo destituyeron como magistrado tras una solicitud de la Corte Plena. Como magistrado permaneció dos años.

El procedimiento disciplinario concluyó que se interesó indebidamente en asuntos judiciales del empresario Juan Carlos Bolaños. Se le atribuyó haber viajado con él a Panamá y realizar gestiones relacionadas con causas de interés para el empresario.

Además, se le acusó por presunto tráfico de influencias, relacionado con el entonces alcalde de San José, Johnny Araya. La Fiscalía acusó a Gamboa, a Araya y a la exfiscala subrogante Berenice Smith por la supuesta obtención irregular de un documento que indicaba que el exalcalde no tenía causas penales abiertas.

2018-2024: Litigio privado y vínculo con el fútbol

Tras su salida del Poder Judicial retomó el ejercicio privado de la abogacía. Participó como defensor en casos de narcotráfico, entre ellos los de Edwin Daney López Vega, alias Pecho de Rata, y James Wilson, alias Turesky.

En el 2020 asumió la presidencia del desaparecido Limón FC. También fue vinculado con Limón Black Star, equipo de la Liga de Ascenso.

Junio del 2025: Detención

El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó el 23 de junio del 2025 su detención a solicitud de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La solicitud tuvo como objetivo su extradición a Dallas, Texas, por presunto tráfico internacional de drogas.

Agosto del 2025: Documentos de extradición

El Poder Judicial informó que el 14 de agosto del 2025 ingresaron al Tribunal Penal de San José los documentos remitidos por la Embajada de Estados Unidos.

La recepción fue puesta en conocimiento de las partes.

Enero del 2026: Sin causas pendientes en Costa Rica

El 21 de enero de 2026, el Tribunal Penal de Goicoechea aceptó una solicitud de criterio de oportunidad de la Fiscalía y lo separó de un juicio por presunto cohecho propio.

Con esa resolución quedó sin causas pendientes que impidieran su extradición.

Febrero del 2026: Extradición confirmada

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José confirmó la extradición de Celso Gamboa el 3 de febrero del 2026.

El fallo estableció que Estados Unidos dispondría de dos meses, prorrogables, para garantizar que no se le impondrá cadena perpetua ni una pena superior a 50 años y que no se investigarán hechos anteriores al 2014.