Tribunal avala extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata a Estados Unidos

Extradición de Celso Gamboa fue avala por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José confirmó la extradición de Celso Gamboa Sánchez y Edwin Pecho de Rata López Vega, pero revocó la de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o el Profe.

El tribunal consideró que los delitos atribuidos a Gamboa y López son de carácter “continuo o permanente”, lo que significa que aunque iniciaron antes de la reforma constitucional de mayo del año anterior, finalizaron después de su entrada en vigencia. Esto permitió aplicar la nueva normativa y autorizar su entrega.

En el caso de Álvarez Alfaro se comprobó que todos los hechos que se le imputan ocurrieron antes del cambio constitucional. Por esa razón, el tribunal determinó que no procede su extradición.

Álvarez Alfaro deberá ser juzgado en Costa Rica bajo la legislación nacional y quedará a la orden del Ministerio Público.

Recap: ¿Cómo inició el proceso de extradición de Celso Gamboa, Gato y Pecho de Rata?

Condiciones para la entrega

El acuerdo del tribunal establece condiciones estrictas para que se concrete la extradición de Gamboa y López. Estados Unidos tendrá un plazo de dos meses para brindar garantías formales.

El país requirente debe comprometerse a que no aplicará cadena perpetua, ni penas superiores a 50 años de prisión contra los dos costarricenses. Además, deberá descontar de cualquier condena el tiempo que ambos hayan pasado detenidos en Costa Rica.

Para López Vega existe una condición adicional: Estados Unidos debe prometer que no lo juzgará por hechos anteriores a 2014, los cuales ya fueron sentenciados en suelo nacional.

Nueva integración

Para garantizar la imparcialidad del proceso, los jueces ordenaron que una nueva integración del Tribunal de Juicio gestione la fase final de entrega de los requeridos.

La decisión se tomó debido a que el juez anterior invadió competencias del ente acusador, lo que obligó a separarlo del caso.