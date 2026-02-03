Sucesos

Esto es lo que falta para concretar extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata

Tribunal de Apelación confirmó extradición diferida de Celso Gamboa y Edwin “Pecho de Rata” López pero exigió promesas formales

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Traslado de Celso Gamboa
La entrega de Celso Gamboa (camisa clara) y de Edwin López quedó sujeta a condiciones impuestas por el TASP-SJ, entre ellas el abono del tiempo de detención en Costa Rica y límites a los hechos imputados en el caso de López. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Extradición Celso GamboaEdwin López VegaPecho de RataEstados Unidos
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.