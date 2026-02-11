Celso Gamboa se despide hoy de sus hijos

El exmagistrado Celso Gamboa fue traslado bajo estrictas medidas de seguridad hasta la Reforma en el vehículo policial conocido como la Bestia, tras ser absuelto por un delito de uso de documento falso.

En un audiencia privada el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez se despedirá de sus hijos menores de edad tal y como lo ordenó el Tribunal de Apelación Penal de San José, en la resolución que autorizó la extradición del costarricense.

La cita fue programada para celebrarse en los Tribunales de San José, según había explicado tanto el fiscal general Carlo Díaz, como el abogado Michael Castillo quien representa a Gamboa, en el encuentro únicamente estarán presentes las madres de los dos hijos menores de edad del extraditable.

La extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

El encuentro tomará unos 40 minutos y al finalizar Gamboa regresará a una celda de máxima seguridad.

Gamboa es padre de un adolescente y un niño de nueve años, a quienes no ve desde que fue detenido el 23 de junio del año anterior en Escazú.

Este miércoles tendrá la última oportunidad de despedirse de sus hijos previo a ser llevado ante una corte de Texas que lo requiere por delitos de narcotráfico.

Castillo reconoció que desconoce el trámite que se seguirá para las visitas familiares una vez que Gamboa esté en Estados Unidos. Aunque lo están juzgando en Texas, a nivel del sistema penitenciario norteamericano pueden ubicarlo en cualquier centro penal de ese país.

“Va a depender mucho del centro donde se ubique. Todos tienen un protocolo de seguridad diferente, donde algunos pueden permitir visitas de familiares; en otros casos, solamente puede ser asistido por la defensa técnica que le esté llevando el caso”, advirtió el abogado.

El fiscal general confirmó día atrás, que la DEA enviará su propio avión para este tipo de traslados, aunque desconoce si lo harán de manera individual o conjunta para Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata para quien la fiscalía solicitó la semana pasada un criterio de oportunidad por una causa de legitimación de capitales y así acelerar su envío a la nación norteamericana.

“De lo poco que he conversado con agentes de la DEA me han manifestado que mandan su propio avión. En el caso de don Celso ya no existe ningún obstáculo procesal”, indicó Díaz.

Las autoridades nacionales están a la espera de que Estados Unidos envíe la documentación requerida para formalizar la extradición de Celso Gamboa, hasta el momento se desconoce si dicho trámite ya se completó.