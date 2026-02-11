Sucesos

Celso Gamboa se despide hoy de sus hijos

Diligencia está programada para celebrarse en los tribunales.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El exmagistrado Celso Gamboa fue traslado bajo estrictas medidas de seguridad hasta la Reforma en el vehículo policial conocido como la Bestia, tras ser absuelto por un delito de uso de documento falso.
El exmagistrado Celso Gamboa fue traslado bajo estrictas medidas de seguridad hasta la Reforma en el vehículo policial conocido como la Bestia, tras ser absuelto por un delito de uso de documento falso. (Christian M/Foto: La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso Gamboa extradiciónCelso Gamboa se despide hijos
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.