Departamento de Justicia de EE. UU. se pronuncia sobre extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció sobre la extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez y del exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, para que enfrenten cargos por narcotráfico en el Distrito Este de Texas, EE. UU.

Mediante un comunicado de prensa, la institución destacó que el fiscal federal Jay R. Combs anunció la llegada de los costarricenses a suelo estadounidense. El texto señala que Gamboa ocupó puestos importantes en el gobierno y en el Poder Judicial costarricense, y que habría facilitado el envío de cocaína no solo a Estados Unidos, sino también a Europa.

“Antes de su arresto, Gamboa Sánchez era un importante narcotraficante en Costa Rica y había facilitado el envío de cocaína por un valor de decenas de millones de dólares desde Colombia, a través de Costa Rica, hacia Estados Unidos y Europa”, se lee en el comunicado de prensa.

Gamboa fue acusado formalmente el 9 de julio del 2025 de conspirar con otros narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y transportar “cantidades significativas de cocaína”, gran parte de la cual, según las autoridades norteamericanas, transitó por Costa Rica y finalmente ingresó a Estados Unidos para su posterior distribución.

La misma institución explica que en una acusación separada, López Vega fue imputado el 11 de junio del 2025 por conspirar para fabricar y distribuir cocaína “sabiendo que sería importada a Estados Unidos”.

La pieza acusatoria en su caso señala que, desde 2008, López habría participado en una conspiración para traficar cocaína no solo hacia Estados Unidos, sino también a países de América del Sur, Central y del Norte, incluidos Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.

Desde que Gamboa y López llegaron a Estados Unidos, la tarde del viernes 20 de marzo, permanecen recluidos temporalmente en la prisión del condenado de Collin, en la ciudad de McKinney, Texas. Los dos tienen su primera audiencia en el tribunal federal del Distrito Este de Texas este martes.

En ambos casos, las investigaciones están a cargo de la División de Campo de Dallas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y la Oficina de País de la DEA en San José. El fiscal federal adjunto Wes Wynne, es el funcionario estadounidense encargado de procesar las pesquisas.

El Departamento de Justicia destacó que Gamboa y López son los primeros ciudadanos costarricenses extraditados a Estados Unidos desde la reforma constitucional que avaló el envío de nacionales a otros países, en mayo del 2025, por delitos de terrorismo y narcotráfico.

Además, las autoridades estadounidenses expresaron mediante el escrito el agradecimiento a la Oficina de Asistencia Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de la República de Costa Rica, al gobierno de nuestro país, así como a sus autoridades de investigación y persecución penal, por hacer posible la extradición.