Sucesos

Departamento de Justicia de EE. UU. se pronuncia sobre extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

La entidad norteamericana agradeció la labor de la Fiscalía General de Costa Rica, de las autoridades de investigación y del Gobierno de la República

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Por Natalia Vargas
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes. (Collin County/Página we/Reproducción)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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