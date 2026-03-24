Primera audiencia de Celso Gamboa en Estados Unidos ya tiene fecha y hora

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez comparecerá por primera vez ante un juez estadounidense este martes 24 de marzo en una corte de la ciudad de Plano, al sur de McKinney, donde permanece privado de libertad en una prisión del condado de Collin, en Texas.

Gamboa acudirá a una audiencia a las 10 a. m. en la sala de juicio 108, donde el juez magistrado Bill Davis valorará su caso.

Esta primera convocatoria, tal como sucede en Costa Rica, se lleva a cabo el mismo día o al día hábil siguiente, después de la detención. Aunque Gamboa fue detenido en Costa Rica desde el 23 de junio del 2025 con fines de extradición por presunto narcotráfico, pasó a custodia estadounidense hasta el pasado viernes 20 de marzo.

Esa mañana, Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se convirtieron en los primeros costarricenses extraditados desde la reforma constitucional que permitió, en mayo del 2025, el envío de nacionales a otros países para enfrentar causas por narcotráfico y terrorismo.

Durante esta primera audiencia, el juez brindará a Gamboa la información sobre sus derechos durante el proceso y los cargos que se le imputan. Además, le preguntará si cuenta con un abogado para que lo represente o si necesita que el tribunal le asigne uno.

Michael Castillo, defensor de Gamboa en su proceso de extradición en Costa Rica, ha explicado en los últimos días que el exmagistrado optaría por un abogado estatal y no defensa privada.

En esta primera audiencia, el juez decidirá si el costarricense permanece en prisión o queda en libertad hasta el juicio. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en algunos casos la ley avala que el imputado espere fecha de juicio en libertad, pero solo si cumple con los requisitos para la fianza.

Para ello, el juez debe“conocer los datos sobre el acusado, incluyendo cuánto tiempo ha vivido en la zona, si tiene familia cerca, si tiene antecedentes penales y si ha amenazado a algún testigo del caso. El juez también considera el peligro potencial que el acusado representa para la comunidad”, explica el propio Departamento de Justicia.

Asimismo, el juzgador le pedirá a Gamboa que se declare culpable o inocente de los cargos por los que se le señala.

Estancia temporal en Collin

Castillo, abogado de Gamboa, explicó a este medio que la estancia del exmagistrado en la cárcel del condado de Collin, es temporal.

Después de esta primera audiencia, el costarricense sería trasladado a una prisión en la ciudad de Sherman, en el condado de Grayson, también en Texas.

Castillo explicó, la mañana de este lunes en el programa Amelia Rueda, que cuando llegó a la cárcel, en Collin, se comunicó de inmediato por teléfono con su familia y su defensa en Costa Rica.

Se le escuchaba sereno, dijo su abogado Michael Castillo; al menos más tranquilo de lo que se le vio en los últimos videos antes de abordar el avión King Air, en Alajuela, en el que finalmente se concretó su extradición.

Sin embargo, el abogado manifestó que Gamboa sintió temor, sobre todo cuando salió de suelo costarricense.

Quizás lo que más lo inquietó el día de su traslado a Estados Unidos era la incertidumbre, pues afirma que no tenía claro su destino final y le angustió que el avión hizo una escala en Guatemala. No conocía bien el porqué de esa parada, pero más tarde se aclaró que fue para recoger a otra persona, también con fines de extradición.

“(Después) estaba tranquilo y sabía que lo que viene va a tener que enfrentarlo”, añadió.

En Estados Unidos, al menos por el momento, Castillo aclaró que Gamboa tiene acceso controlado a computadora, teléfono y otros medios alternos que le permiten mantenerse comunicado. En ese país, además, el perfil de Gamboa y de López es de categoría intermedia, por lo que no estarán aislados ni en prisiones de alta contención.