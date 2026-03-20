Sucesos

Avión que traslada a Celso Gamboa y alias Pecho de Rata hacia Estados Unidos ya llegó a Guatemala

El King Air matrícula N4982R llegó a Aeropuerto Internacional de La Aurora para continuar su recorrido hacia Estados Unidos.

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Por Yucsiany Salazar
Avión que transporta a Celso Gamboa y a Edwin López, alias Pecho de rata, hacia Estados Unidos.
Avión que transporta a Celso Gamboa y a Edwin López, alias Pecho de rata, hacia Estados Unidos. (Rafael Pacheco /La Nación)







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ExtradiciónCelso GamboaPecho de Rata
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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