Avión que traslada a Celso Gamboa y alias Pecho de Rata hacia Estados Unidos ya llegó a Guatemala

Avión que transporta a Celso Gamboa y a Edwin López, alias Pecho de rata, hacia Estados Unidos.

Tras dos horas de vuelo, la aeronave que traslada al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, ya aterrizó en Guatemala, como parte de la escala previa a su llegada final a Estados Unidos.

El King Air matrícula N4982R llegó a Aeropuerto Internaciona de La Aurora para continuar su recorrido hacia Estados Unidos, en la primera extradición de ciudadanos costarricenses bajo la Ley N.º 10730, que habilita la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo.

La aeronave, que despegó a las 8:54 a. m. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, continuará su trayecto hacia Texas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La aeronave, que despegó a las 8:54 a. m. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, continuará su trayecto hacia Texas, donde ambos enfrentarán cargos por narcotráfico internacional.

El operativo de traslado se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad desde su salida del país, en un hecho histórico para Costa Rica.

Tras el despegue, el sitio Flightradar24 estuvo posicionado de número tres como una de las rutas más seguidas en el mundo.