En silencio y bajo fuerte seguridad: así salió Celso Gamboa rumbo a Estados Unidos en una histórica extradición

Despegue del avión que traslada a los extraditables Celso Gamboa y a Pecho de Rata hacia Estados Unidos.

En medio de un ambiente silencioso y expectante, bajo la mirada de autoridades y medios de comunicación, a las 8:53 a. m. despegó la aeronave que traslada al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, rumbo a Texas, Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por narcotráfico internacional.

Extradición de Celso Gamboa

Se trata de una extradición histórica: por primera vez, dos costarricenses son enviados a enfrentar a la justicia estadounidense tras la entrada en vigencia de la Ley N.º 10730, que permite la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico o terrorismo.

Extradición Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La aeronave, un King Air matrícula N4982R con capacidad para ocho pasajeros, tiene previsto realizar una escala en La Aurora, Guatemala, antes de continuar hacia su destino final.

Despegue del avión que lleva a los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, hacia Estados Unidos. (Alonso Tenorio/La Nación)

En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, específicamente cerca de la zona conocida como La Candela, predominaba el ambiente frío y la ausencia de curiosos.

No hubo aglomeraciones ni manifestaciones, solo vigilancia y atención para comunicar el minuto a minuto del proceso. Antes del despegue, el paso de un vehículo rompió momentáneamente el silencio con una celebración por la extradición.

Momento histórico: Celso Gamboa y 'Pecho de Rata' son trasladados a Estados Unidos y se convierten en los primeros costarricenses extraditados

Detrás de la escena, el operativo fue amplio y meticuloso. Dos francotiradores se mantenían en posición, vigilantes ante cualquier eventualidad.

Operativo de traslado de los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, en el Aeropuerto Juan Santamaría. Helicóptero de Vigilancia Aérea y los aviones de la DEA que se encargarán del traslado a EStados Unidos. (Alonso Tenorio/La Nación)

Previo al abordaje, se realizó el chequeo físico de los detenidos y su entrega formal a las autoridades de Estados Unidos. Incluso, según confirmó Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ambos pudieron tomar café e ir al baño al ingresar al aeropuerto.

Celso Gamboa fue extraditado la mañana de este viernes. (cortesía/Celso Gamboa fue extraditado la mañana de este viernes.)

Minutos después, caminaron hacia la aeronave esposados y en silencio. Gamboa vestía camisa roja y jeans; alias Pecho de Rata, una camisa oscura y jeans. Ambos portaban casco y chaleco antibalas, además de un pequeño bolso con artículos básicos.

“Él se veía bastante afectado, no creo que tuviera ganas de conversar o hablar con nadie. Ambas personas se veían afectadas sobretodo al final al ingresar a la aeronave”, confirmó Soto.

Finalmente, la aeronave inició su desplazamiento y, así, marcó un punto histórico en la historia judicial del país.