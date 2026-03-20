Sucesos

En silencio y bajo fuerte seguridad: así salió Celso Gamboa rumbo a Estados Unidos en una histórica extradición

Antes del despegue, el paso de un vehículo rompió momentáneamente el silencio con una celebración por la extradición de Celso Gamboa

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Por Yucsiany Salazar
Despegue del avión que traslada a los extraditables Celso Gamboa y a Pecho de Rata hacia Estados Unidos.
Despegue del avión que traslada a los extraditables Celso Gamboa y a Pecho de Rata hacia Estados Unidos. (Rafael Pacheco /La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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