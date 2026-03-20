Las últimas palabras de Celso Gamboa antes de despegar extraditado a Estados Unidos

Extradición Celso Gamboa y Edwin López. La aeronave despegó a las 8:53 a. m.

Son las 6:08 a. m. del viernes 20 de marzo. La Bestia, el camión blindado del Organismo de Investigación Judicial cruzó los portones del Centro Penitenciario La Reforma. En su interior viajaba Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado penal y el primer costarricense extraditado a los Estados Unidos para enfrentar una causa penal por narcotráfico en aquel país.

Menos de 10 minutos después estaba ingresando al Servicio de Vigilancia Aérea, en Base Dos del Aeropuerto Juan Santamaría. Allí, en la sala diplomática, lo esperaban los Marshals, la agencia federal más antigua del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En ese recinto había también autoridades judiciales costarricenses, policías y funcionarios estadounidenses.

Celso ingresó con un casco antibalas, chaleco de seguridad y esposado. Los extraditables, él y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, no llevaban pertenencias.

Mega Recap: Extraditables Celso Gamboa y Pecho de Rata

En esa sala se cumplió el último protocolo judicial en Costa Rica. Se realizó el trámite migratorio y se les indicó a los extraditables la razón por la que viajan a territorio norteamericano.

Luego salieron hacia la pista, donde abordaron un avión King Air, piloteado por una mujer, que los llevará a Texas, donde enfrentarán el proceso por narcotráfico.

En esos minutos previos al abordaje, una persona presente en la sala le pidió permiso a las autoridades para hablarle a Gamboa. “Si él quiere, puede hablar con él”, le respondieron.

Esa persona se acercó y tuvo una breve conversación. El intercambio entre ellos no trascendió. Solo una frase fue escuchada por varios de los presentes. Celso se mostró sonriente y sentimental, y le dijo: “Gracias por acercarse, porque aquí muchos que me conocen, me vuelven la cara”.

Celso Gamboa fue extraditado la mañana de este viernes. (cortesía/Celso Gamboa fue extraditado la mañana de este viernes.)

Las detenciones de Gamboa, que también ejerció como ministro de Seguridad, fiscal y máxima autoridad de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), y de Pecho de Rata se concretó el 23 de junio del año pasado, por solicitud de una corte de Texas, que los acusa por delitos de conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos.