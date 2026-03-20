Narcotráfico

Las últimas palabras de Celso Gamboa antes de despegar extraditado a Estados Unidos

Celso Gamboa tuvo un breve intercambio con una persona en Base Dos del aeropuerto Santamaría antes de ser extraditado a Estados Unidos a enfrentar causa por narcotráfico

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Por Vanessa Loaiza N.
Extradición Celso Gamboa y Edwin López. Foto Alonso Tenorio.
Extradición Celso Gamboa y Edwin López. La aeronave despegó a las 8:53 a. m. (Alonso Tenorio/Extradición Celso Gamboa y Edwin López. Foto Alonso Tenorio.)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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