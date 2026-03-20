Sucesos

¿Qué pasará con Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, en Estados Unidos? Así será su juicio y posible condena

Mientras completan su traslado a Estados Unidos, surgen interrogantes sobre el proceso que enfrentarán los extraditables por presunto narcotráfico

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Por Yeryis Salas
El exconvicto Edwin López Vega y el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez fueron detenidos este lunes, luego de que la DEA solicitara su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto narcotráfico.
El exconvicto Edwin López Vega y el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez fueron detenidos este lunes, luego de que la DEA solicitara su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto narcotráfico. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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