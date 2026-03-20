¿Qué pasará con Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, en Estados Unidos? Así será su juicio y posible condena

El exconvicto Edwin López Vega y el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez fueron detenidos este lunes, luego de que la DEA solicitara su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto narcotráfico.

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se convierten este viernes en los primeros costarricenses en ser extraditados del territorio nacional, tras un proceso de varios meses iniciado con su arresto en junio pasado.

Mientras ambos extraditables completan el traslado hacia Estados Unidos, surgen cuestionamientos sobre qué pasará una vez que lleguen a enfrentar la justicia norteamericana por presunto narcotráfico.

De momento, esto es lo que se sabe, y algunos aspectos que aún no se saben, sobre estas extradiciones.

Despegue del avión que lleva a los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, hacia Estados Unidos. (Alonso Tenorio/La Nación)

¿A cuál aeropuerto y cárcel llegarán?

Ninguna fuente oficial ha detallado a cuál aeropuerto llegarían los imputados, ni en cuál cárcel se quedarán.

Michael Castillo, abogado de Gamboa, afirmó a La Nación que a ellos no les han informado ninguno de estos detalles. Suponen que los llevarán al aeropuerto de Houston, dado que la solicitud la hace el Distrito Este de Texas; sin embargo, no tienen confirmación al respecto.

Extradición Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

¿Qué pasará cuando lleguen a Estados Unidos?

Al aterrizar, el Servicio de Marshals de Estados Unidos los trasladará a la prisión que la administración les haya asignado.

Entre 24 y 48 horas después de su llegada, cada imputado tendrá una audiencia en la que un juez federal le informará la razón de su extradición, explicó el abogado Róger Guevara, quien representó al expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Eduardo Li, cuando fue extraditado de Suiza a Estados Unidos en el 2015 por el caso FIFAGate.

En esa primera audiencia, el juez les informará que tienen derecho a un abogado y se les asignará un defensor público de ser necesario. Sus abogados en Costa Rica no los defenderán, pues no pueden ejercer en ese país, y Castillo ya indicó que Gamboa no tiene la capacidad económica para pagar un defensor privado.

Ya con representación legal, tendrán audiencias de indictment, en las que les leerán las acusaciones en su contra.

Ellos tendrán tres opciones tras conocer los cargos: declararse culpable y enfrentar una sentencia, declararse no culpable para que el caso vaya a juicio, y no contestar, opción en la que no admiten ni niegan los cargos, pero el proceso sigue hacia la sentencia.

“¿Cuál es la razón detrás de no contestar? Pueden ser personas que por alguna razón no quisieran hablar, no quisieran compartir información, podrían optar por esa opción, poco frecuente”, explicó Guevara.

De declararse no culpable, un acusado puede buscar una negociación con la Fiscalía para entregar información a cambio de penas más bajas, un procedimiento hasta cierto punto similar al procedimiento abreviado en Costa Rica, con la diferencia de que en el sistema nacional el acusado debe aceptar los cargos.

Fuerte operativo para trasladar a los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, de La Reforma al Aeropuerto Juan Santamaría, en el vehículo conocido como La Bestia. (Alonso Tenorio/La Nación)

¿Cómo funcionaría el juicio?

Si la causa llega a juicio, se conformará un jurado federal, que suele ser de 12 personas escogidas de forma aleatoria de listas de votantes y de personas con licencia de conducir, y que luego deben demostrar al tribunal su imparcialidad.

Una diferencia notable con el sistema judicial costarricense, es que el juez no decide la culpabilidad del imputado, sino el jurado. Ellos escucharán las pruebas y los testimonios para determinar si existe culpabilidad o no, mientras el juez federal dirige el juicio, explica la ley al jurado y resuelve cuestiones jurídicas.

El jurado debe decidir de manera unánime. De lo contrario, se llegaría a una situación de hung jury, o jurado en desacuerdo, lo que puede llevar a anular el juicio, sin condena ni absolutoria. En ciertos casos, la Fiscalía puede pedir que el caso se vuelva a juzgar con un jurado diferente.

Si el jurado determina unánimemente que el imputado es culpable, el juez iniciará un estudio del perfil de la persona antes de la audiencia de sentencia, pues a diferencia de Costa Rica, el monto de la condena no se dicta junto a la declaratoria de culpabilidad.

En ese plazo, el juez podrá recibir cartas de la comunidad a favor o en contra de una sentencia más alta, y en esta etapa la Fiscalía le entregaría la llamada carta 5k, pidiendo una pena menor si el imputado entregó información valiosa para la investigación.

El plazo típico entre el veredicto del jurado y la audiencia de sentencia en causas federales es de 90 días, según el sitio Federal Defenders of New York.

En caso de que el jurado decida que la persona es no culpable, el juicio se acaba y el imputado queda libre. La Fiscalía no puede apelar el veredicto, bajo el principio constitucional que impide doble enjuiciamiento por la misma acusación.

Guevara detalló que es incierto cuánto puede durar todo este proceso. A como podría tardar algunos meses, se podría extender por años.

¿De cuánto puede ser la pena que enfrenten?

Pese a los temores de Celso Gamboa de ser condenado a cadena perpetua, para que la extradición se complete, Estados Unidos se comprometió que los costarricenses no recibirán condenas superiores a lo establecido en la legislación nacional.

Así lo estableció el Tribunal Penal de San José en el fallo del 7 de octubre.

De esta forma, aunque las penas por narcotráfico en Estados Unidos pueden ir de los 10 años a la cadena perpetua, lo máximo posible para Gamboa y Pecho de Rata serían 50 años de prisión.