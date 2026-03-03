Sucesos

Celso Gamboa afirma que ‘sí hay’ estructuras delictivas en instituciones públicas de Costa Rica

A la espera de su extradición, Celso Gamboa afirma que hay penetración criminal en los Supremos Poderes y que dará la información pertinente en Estados Unidos

Por Yucsiany Salazar
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero
Durante la entrevista que le hizo 7Días, de Teletica, Celso Gamboa afirmó que hay penetración de estructuras delictivas en las instituciones públicas.







