Celso Gamboa afirma que ‘sí hay’ estructuras delictivas en instituciones públicas de Costa Rica

Durante la entrevista que le hizo 7Días, de Teletica, Celso Gamboa afirmó que hay penetración de estructuras delictivas en las instituciones públicas.

El exmagistrado Celso Gamboa, acusado por presunto narcotráfico y a la espera de su extradición a Estados Unidos, afirmó que en Costa Rica existe infiltración de organizaciones criminales en los Supremos Poderes del Estado. La declaración la dio durante una entrevista con el programa 7 Días de Teletica.

Ante la consulta sobre la posible penetración de estructuras delictivas en las instituciones públicas, Gamboa respondió de forma categórica: “Inequívocamente se lo digo: sí hay”. Añadió que, si posee información sensible, la revelará únicamente ante las autoridades estadounidenses.

Durante la entrevista, el extraditable afirmó que “hay personas que sí están erosionando la institucionalidad costarricense, y lamentablemente en este momento están en el Poder Ejecutivo”.

Agregó que no hablará sobre grupos criminales, sino sobre personas específicas en el poder, una vez que esté en suelo norteamericano.

El pasado 3 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José confirmó su extradición, aplicando la reforma constitucional que permite la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico. Actualmente, el exmagistrado permanece bajo custodia a la espera de su traslado definitivo.