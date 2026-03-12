Sucesos

Llegó carta de EE. UU.: extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata recibe importante actualización

Ambos serán llevados a Estados Unidos para afrontar cargos por narcotráfico

Por Natalia Vargas
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata serán extraditados en cualquier momento. (La Nación y Cortesía/La Nación y Cortesía)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

