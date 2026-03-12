Llegó carta de EE. UU.: extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata recibe importante actualización

La extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez y del exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata, está a un paso de concretarse. Ellos serán los primeros costarricenses que irán a otro país para afrontar cargos de narcotráfico, luego de la reforma constitucional aprobada en mayo de 2025.

El Ministerio Público de Costa Rica confirmó que el gobierno de Estados Unidos remitió las promesas formales solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José como garantía de que los acusados no reciban, eventualmente, una pena más alta que la pena máxima aplicable en Costa Rica: 50 años.

Asimismo, la promesa de que se descontará de una eventual pena el tiempo que los imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica.

Estas promesas constituyen un requisito solicitado por el tribunal que conoció la apelación presentada dentro del procedimiento, mediante el cual el Estado requirente brinda garantías formales respecto al tratamiento jurídico que recibirán los costarricenses.

De acuerdo con la Fiscalía, esa documentación fue remitida al Tribunal Penal de San José. Dicha instancia deberá analizarla para que el proceso avance hacia la fase final del trámite. Por el momento, ambos imputados quedarían en condición de ser extraditados a Estados Unidos hasta que se completen las diligencias judiciales que corresponden.

El Ministerio Público reiteró que el trámite de extradición se desarrolla conforme a la normativa vigente y bajo la supervisión de las autoridades judiciales competentes.

El 23 de junio del 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestó a Gamboa Sánchez y a López Vega a solicitud del gobierno de Estados Unidos, tras una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA). Ambos serán llevados al estado de Texas, en ese país, para enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas.

