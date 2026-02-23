Sucesos

Extradición de ‘Pecho de Rata’ queda allanada tras decisión del Tribunal Penal de Limón

La semana pasada, un juzgado penal de San José suspendió otra causa penal

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Pecho de Rata
Extradición de 'Pecho de Rata' a Estados Unidos quedó allanado tras decisión judicial. ((Facebook de Jonedzel Lopez/Facebook de Jonedzel Lopez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pecho de RataCelso GamboaExtradición a Estados Unidosnarcotráfico
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.