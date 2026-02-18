Sucesos

Justicia suspende causa local contra Pecho de Rata para despejar su extradición a Estados Unidos

Juzgado Penal aceptó prescindir del juicio por legitimación de capitales contra Edwin López Vega ante cargos de narcotráfico en Estados Unidos

Por Juan Fernando Lara Salas
Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, podría ser extraditado a Estados Unidos.
Edwin López Vega, conocido como "Pecho de Rata", en una imagen de archivo. El Juzgado Penal de San José ordenó este miércoles suspender la causa local por lavado de dinero en su contra para facilitar su entrega inmediata a las autoridades de Estados Unidos. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)







