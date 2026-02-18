Justicia suspende causa local contra Pecho de Rata para despejar su extradición a Estados Unidos

Edwin López Vega, conocido como "Pecho de Rata", en una imagen de archivo. El Juzgado Penal de San José ordenó este miércoles suspender la causa local por lavado de dinero en su contra para facilitar su entrega inmediata a las autoridades de Estados Unidos.

El proceso para agilizar la extradición de Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, hacia los Estados Unidos dio un paso decisivo este miércoles.

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José acogió la solicitud del Ministerio Público para aplicar un criterio de oportunidad, ordenando la suspensión inmediata de la acción penal que se seguía en su contra en el país por legitimación de capitales (expediente 25-000071-0016-PE).

Con la suspensión de la causa en San José, Pecho de Rata queda virtualmente a las puertas del avión de la DEA, pendiente únicamente del trámite administrativo final en los tribunales.

La petición legal, gestionada por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, busca eliminar las trabas procesales locales para que López Vega pueda ser entregado a las autoridades norteamericanas, quienes lo reclaman por conspiración y tráfico internacional de drogas.

La causa que la justicia costarricense ha decidido suspender no es menor.

Según la acusación del Ministerio Público, Pecho de Rata lideró una “sofisticada estructura de lavado de dinero” que operó en el país entre 2004 y 2014.

Las investigaciones señalan que López Vega, quien ya descontó penas de cárcel de diez y diecisiete años impuestas en 2005 y 2014 respectivamente, habría logrado infiltrar el sistema financiero nacional.

Para ello, habría contado con la colaboración de una red de profesionales y familiares. El expediente destaca como piezas clave a una notaria pública de apellidos Gómez Cubero y a un funcionario del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Rivera Ferrera.

La decisión tomada hoy en San José partió de una gestión iniciada el pasado 4 de febrero ante el Tribunal de Juicio de Limón.

En esa jurisdicción, la Fiscalía solicitó desestimar una causa pendiente para acelerar el proceso.

La urgencia del Ministerio Público responde al aval que dio el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José a principios de mes, autorizando la extradición tanto de López Vega como de Celso Gamboa Sánchez, ambos requeridos por la justicia estadounidense.