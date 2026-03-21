Cárcel en Dallas publica primeras fotos de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata, tras su extradición

Celso Gamboa y Edwin López ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes.

El centro penitenciario Collin County, en McKinney, Texas, publicó este sábado las primeras imágenes del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata, luego de ser extraditados.

Las imágenes muestran a ambos costarricenses en las usuales fotografías de registro, tipo pasaporte, las cuales están acompañadas de los datos personales de cada uno de ellos y del sitio exacto donde están recluidos dentro de esa cárcel.

Gamboa permanece en la celda 15, litera uno, mientras que López fue recluido en la celda tres, litera uno.

Ellos son los primeros costarricenses extraditados tras la aprobación de la reforma constitucional que, desde mayo del 2025, avaló el envío de nacionales a otros países para enfrentar causas por narcotráfico y terrorismo.

Gamboa y López partieron del aeropuerto Juan Santamaría con rumbo a Texas a las 8:53 a. m. del viernes 20 de marzo, a bordo del King Air N4982R, una aeronave con capacidad máxima de ocho pasajeros, que, comandada por una piloto, aterrizó primero en La Aurora, Guatemala, antes de continuar a su destino final.

Ambos deberán responder ante la justicia norteamericana por presuntos delitos de narcotráfico.