Sucesos

Cárcel en Dallas publica primeras fotos de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata, tras su extradición

Costarricenses llegaron a Estados Unidos la noche del viernes

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Por Natalia Vargas
Celso Gamboa y Edwin López ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes.
Celso Gamboa y Edwin López ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes. (Collin County/Página web)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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