Sucesos

Juez asignó abogada a Celso Gamboa para su defensa en Estados Unidos

El exmagistrado compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense la mañana de este martes

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Por Natalia Vargas
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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