Juez asignó abogada a Celso Gamboa para su defensa en Estados Unidos

Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero

La primera audiencia del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez en Estados Unidos se realizó este martes 24 de marzo. El costarricense compareció ante un juez estadounidense en una sesión que duró apenas veinte minutos.

El juez a cargo de la audiencia, Bill Davis, asignó a Gamboa a Sarah Ann Jacobs como su defensora en esta causa, en la que a Gamboa se le señala por presunto narcotráfico y que culminó con su extradición a Estados Unidos.

Gamboa permanecerá detenido, según se definió en esta primera audiencia.

El costarricense llegó a una prisión en el condado de Collin, en Texas, la tarde del viernes. Este era un sitio temporal, pues según explicó su abogado en Costa Rica, Michael Castillo, Gamboa sería trasladado a otro centro penal ubicado en la ciudad de Sherman, en el condado de Grayson, también en Texas.

Esta información, por el momento, no ha sido confirmada; sin embargo, Gamboa ya no aparece en la base de datos de la prisión en Collin, como sí figuraba en días anteriores, lo que indica que ya no tiene asignada su estancia en ese centro penal.

El lunes, mediante un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció sobre la extradición del exmagistrado penal. El texto señala que Gamboa ocupó puestos importantes en el gobierno y en el Poder Judicial costarricense, y que habría facilitado el envío de cocaína no solo a Estados Unidos, sino también a Europa.

“Antes de su arresto, Gamboa Sánchez era un importante narcotraficante en Costa Rica y había facilitado el envío de cocaína por un valor de decenas de millones de dólares desde Colombia, a través de Costa Rica, hacia Estados Unidos y Europa”, se lee en el documento.