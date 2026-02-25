Política

José María Villalta señala que ley jaguar de Rodrigo Chaves buscaba ‘abrir portillos para contratación a dedo’ y eludir controles de la administración pública

Diputado electo llamó al próximo gobierno a respetar los procedimientos legales y evitar ‘inventos’ en obra pública

Por Cristian Mora
José María Villalta y Rodrigo Chaves
José María Villalta, diputado electo del Frente Amplio, cuestionó la “ley jaguar” impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves y sus implicaciones en la contratación pública. (La Nación/Canva)







