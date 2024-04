Contraloría cuestiona al gobierno por escoger a dedo al BCIE para Ciudad Gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó al gobierno por escoger a dedo al Banco Centroamericano de Desarrollo Económico (BCIE) para desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno, debido a que el Ejecutivo optó por la institución financiera sin contar con estudios de mercado ni un avalúo que determinara la factibilidad del oferente.

Así lo hizo ver Roberto Rodríguez, gerente de Contratación Pública del órgano contralor, durante una sesión de la comisión de Asuntos Jurídicos en la Asamblea Legislativa. En ese espacio, el funcionario respondió a los cuestionamientos de la diputada oficialista, Pilar Cisneros, quien increpó a la CGR por afirmar que la selección del BCIE se efectuó sin concurso público.

“Usted está respondiendo a su propia pregunta; desde el momento en que menciona al BCIE, es evidente que fue escogido a dedo. La pregunta es: ¿cuál fue el concurso para seleccionar al BCIE?”

La oficialista contestó: “El BCIE presentó una oferta que es extremadamente conveniente para el país, pero se llevará a cabo un concurso internacional y nacional en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas), para seleccionar cuál es la mejor oferta y esa se trasladará al Estado”.

LEA MÁS: Contraloría advierte de ilegalidad en plan para construir Ciudad Gobierno

Ante la declaración de Cisneros sobre la “conveniencia” por la que el gobierno seleccionó a la entidad financiera, el funcionario del ente contralor le indicó:

“Usted misma lo está diciendo, ustedes escogieron a dedo al BCIE. Hoy puede ser al BCIE, pero mañana puede ser cualquier otro desarrollador”, dijo el gerente de la Contraloría.

El gobierno busca construir Ciudad Gobierno en terrenos públicos ubicados cerca de Plaza González Víquez, por un costo de $450 millones. La obra sería financiada y construida por el BCIE, entidad a la que Costa Rica se vería obligada a pagar por alquiler de los inmuebles durante un lapso de 25 años.

Tras el intercambio, la congresista del gobierno alegó que el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública permite al gobierno pactar la adquisición y arrendamiento de inmuebles para construir un proceso de construcción cuando convenga a sus intereses.

LEA MÁS: Memorando de BCIE generó dudas sobre entrega de edificios de Ciudad Gobierno al Estado

Rodríguez le recordó a la parlamentaria que, para la aplicación de dicho artículo, se requiere realizar un estudio de mercado, un avalúo y una investigación para que no sea una contratación irregular.

“El artículo 67 no permite la selección a dedo, pero me preocupa que usted diga que sí lo permite, tal como lo está diciendo”, le achacó el gerente.

Sin embargo, Cisneros mantuvo su postura y alegó que los estudios deben llevarse a cabo después de la selección del BCIE.

Posteriormente, Marta Acosta, contralora general de la República, expresó su preocupación ante el foro legislativo por las declaraciones e interpretaciones de la diputada del gobierno. La jerarca también aclaró que, dentro del propio memorando del banco sobre el proyecto de Ciudad Gobierno, se establece que será el BCIE quien construya los inmuebles.

“A mí me preocupa que una diputada de la República diga que el artículo 67 permite la selección a dedo y que los alquileres se escogen a dedo; vayan a Sicop para que vean los procedimientos que se deben seguir.

“Yo no vengo, doña Pilar, nunca, a mentir, a ninguna comisión ante la autoridad de ustedes; esa no es una forma viable de trabajar para la Contraloría, porque yo cumplo con el deber de probidad, yo no miento, doña Pilar, aquí tengo el memorando del 1 de septiembre del 2023, donde dentro de los beneficios de la propuesta, se establece que el BCIE es quien ejecutará el desarrollo y construcción de los inmuebles. Nosotros no estamos inventando nada, aquí está el memorando”, manifestó Acosta.

Este miércoles, durante la conferencia previa al Consejo de Gobierno, el presidente Chaves reprochó los controles de la Contraloría, entidad que ha indicado que el plan que lleva el Ejecutivo para construir Ciudad Gobierno es ilegal.

“Vean costarricenses, es un patrón, los defensores de la ordeñada que le pegan a los ticos, muchísima gente que defienden la institucionalidad se escudan detrás de ese concepto abstracto. La Contraloría dice no a los escaneres; la Contraloría dice no a Ciudad Gobierno”, manifestó.