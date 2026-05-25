Gobierno de Laura Fernández otorga puesto a otra exdiputada del PUSC

La exdiputada María Marta Carballo dirigirá los Cen-Cinai, institución encargada de la atención y nutrición de la niñez en condición de vulnerabilidad.

La exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, asumirá la Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai).

Así lo anunció Carballo en un video publicado en redes sociales, en el que comunicó que iniciará este “proyecto con mucha convicción y felicidad”.

Carballo indicó que, aunque se le conoce por su rol como diputada en el cuatrienio anterior, el cargo se relaciona con su formación académica y con la posibilidad de aportar a “una población hermosa que requiere atención del Estado y es la niñez, la más vulnerable”.

En la pasada Asamblea Legislativa, Carballo formó parte del bloque de diputados chavistas, fabricistas y del PUSC que evitó que el informe relacionado con la denuncia por presunto abuso sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado se conociera en plenario.

Además, fue una de las exdiputadas que votó en contra del levantamiento del fuero al presidente Rodrigo Chaves, en el marco de la investigación del caso BCIE-Cariñitos. En ese expediente, la Fiscalía General investiga un presunto delito de concusión relacionado con la contratación de $405.800 para servicios de comunicación de Casa Presidencial, financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Nación consultó a Carballo, mediante una llamada telefónica y mensajes vía WhatsApp, si antes de asumir el cargo renunció al PUSC. No obstante, al cierre de esta publicación no respondió a la consulta.

Asume el cargo con compromiso

Carballo cuenta con formación profesional en nutrición y fisioterapia. Además, de una especialidad en estimulación temprana y una maestría en gerencia de servicios de salud.

“Voy a estar aportando desde la Dirección Nacional de los Cen-Cinai, que son centros de nutrición y atención integral a la niñez de este país. Asumo este trabajo con mucho compromiso, pero también con la ilusión de poder aportar a una etapa de la vida que define el futuro de una sociedad: la niñez”, indicó.

Asimismo, enfatizó que espera honrar la oportunidad “con trabajo, empatía y resultados”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y las familias costarricenses.