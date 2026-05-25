Política

Gobierno de Laura Fernández otorga puesto a otra exdiputada del PUSC

Exlegisladora de la Unidad Social Cristiana formó parte del bloque que respaldó el archivo del caso contra Fabricio Alvarado y votó contra el levantamiento del fuero de Rodrigo Chaves

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Por Cristian Mora
La exdiputada María Marta Carballo dirigirá los Cen-Cinai, institución encargada de la atención y nutrición de la niñez en condición de vulnerabilidad.







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María Marta CarballoPUSC
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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