Laura Fernández nombra a exdiputada del PLN en el Inamu

La exdiputada del PLN, Carolina Delgado, quien votó en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, fue nombrada como presidenta ejecutia del Inamu.

Entre los nombramientos de presidencias ejecutivas que anunció este martes la presidenta electa Laura Fernández, destaca el nombre de una exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), cuyo acercamiento al oficialismo generó roces con la cúpula de su agrupación política que provocaron su separación.

A Carolina Delgado, quien además fue precandidata a la presidencia en la contienda interna del PLN, la designaron como la futura presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), que asumirá el cargo el próximo 8 de mayo cuando entre en funciones el nuevo gobierno.

Carolina Delgado fue una de las diputadas que votó en contra del levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves (Jose Cordero /La Nación)

“Demostró ser una mujer patriótica que puso al país por encima de intereses políticos y que defendió con claridad los derechos de las mujeres”, se escuchó durante la presentación oficial.

Delgado, arquitecta de profesión, fue una de las legisladoras que votó en contra del levantamiento del fuero al presidente Rodrigo Chaves, como parte de la investigación por el caso BCIE Cariñitos, en el que la Fiscalía General investiga por un presunto delito de concusión en torno a la polémica contratación de $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Doña Carolina usted va a ser presidente ejecutiva del Inamu en un periodo muy especial de la historia de Costa Rica, estamos ante el Congreso de la República que tiene más diputadas en la historia y está usted ante la próxima presidente, mujer de la República, así que yo espero que su liderazgo siga abriendo oportunidades, para que las mujeres nos podamos realizar en lo que soñemos”, le dijo Fernández al presentarla.

La nueva jerarca del Inamu sustituirá a la actual presidenta Yerlin Zúñiza, quien está cuestionada por presuntamente haber intervenido en los relatos de mujeres que denunciaron al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por supuestas violaciones.