Política

Laura Fernández nombra a exdiputada del PLN en el Inamu

Carolina Delgado fue una de las diputadas que votó en contra del levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves

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Por Christian Montero
La diputada Carolina Delgado afirmó que el candidato presidencial Álvaro Ramos la sacó de la campaña, durante su intervención en el plenario.
La exdiputada del PLN, Carolina Delgado, quien votó en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, fue nombrada como presidenta ejecutia del Inamu. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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