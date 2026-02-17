Sucesos

Presidenta del INAMU intervino personalmente en relato de denunciantes de Randall Zúñiga

Un informe del OIJ detalla supuestas comunicaciones de la presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga, con las presuntas víctimas de violación del jefe de la Policía Judicial, Randall Zúñiga. Les ofrece ayuda en la redacción de un documento y pide detalles de las relaciones íntimas.

Por Natalia Vargas
Mujer declara que una jerarca de Gobierno la abordó con una denuncia redactada contra director del OIJ, pero ella declinó firmar
De acuerdo con un informe del OIJ, Yerlin Zúñiga, presidenta ejecutiva del Inamu, se comunicó directamente con las mujeres y solicitó información sobre las conversaciones que sostuvieron con el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga. (Canva/Canva)







