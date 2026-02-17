Presidenta del INAMU intervino personalmente en relato de denunciantes de Randall Zúñiga

De acuerdo con un informe del OIJ, Yerlin Zúñiga, presidenta ejecutiva del Inamu, se comunicó directamente con las mujeres y solicitó información sobre las conversaciones que sostuvieron con el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga.

Un informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que revisó los teléfonos celulares del director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, y de las mujeres que lo denunciaron por supuestas violaciones, relevan que la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Yerlin Zúñiga, habría intervenido en los relatos de las presuntas víctimas.

De acuerdo con el documento, la funcionaria se habría comunicado directamente con las mujeres y solicitó información sobre las conversaciones que sostuvieron con el jerarca del OIJ, con el objetivo de trabajar en “un documento” a finales del 2025, sin precisar de qué tipo de documento se trataba.

En octubre de ese año, una de las denunciantes incluso contactó a la presidenta del Inamu para comunicarle que encontraba “inconsistencias” y “contradicciones” en la denuncia, luego de que tuvo la oportunidad de revisar el texto. Esto, manifestó la mujer, “le preocupaba”.

El director del OIJ fue suspendido de su cargo el 29 de octubre del 2025, luego de que recibió tres denuncias por violación. La suspensión se amplió el 17 de noviembre y se comunicó un nuevo plazo el pasado 9 de febrero del 2026.

La Corte Suprema adoptó la decisión con el propósito de que el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano encargado del proceso administrativo disciplinario, continúe la investigación de manera objetiva, independiente e integral.

La Nación llamó varias veces a Yerlin Zúñiga este lunes por la noche, pero no atendió las llamadas. También se le envió un mensaje de WhatsApp, que no contestó.

Mujer señala inconsistencias en el texto

El 22 de octubre, la jerarca del Inamu contactó por mensaje a una de las víctimas, cuya identidad se reserva. Sobre este intercambio, el informe del OIJ aclara que la presidenta “activó la opción de WhatsApp que elimina los mensajes transcurridos las 24 horas de haberlo enviado, así también, hubo varias llamadas entre ambas”. Por este motivo, no es posible acceder a toda la conversación.

De los textos que se proporcionaron, ambas sostuvieron una conversación telefónica ese 22 de octubre y, dos días más tarde, Zúñiga le solicita a la mujer que le envíe su número de cédula para la denuncia.

Yerlin Zúñiga: "Me pasaría su número de cédula para la denuncia que habías pedido. Para su caso, sería únicamente por la enfermedad de transmisión sexual?"

Mensaje de la presidenta del Inamu, Yerlin Zúñiga, a una de las denunciantes del director del OIJ, Randall Zúñiga. (Informe OIJ/Informe OIJ)

A esta mujer la contactó nuevamente el 27 de octubre para consultarle a qué hora podría llegar a firmar la denuncia. El informe menciona que el 29 de ese mes, la denunciante contacta a la presidenta para comunicarle una serie de inquietudes sobre el documento.

“Me preocupa un poquito”, le dice la mujer. Ella asegura que, una vez que revisó el texto, “este no me gusta”, “me asusta”, “me intimida”.

Ella cuestiona que la denuncia se haya presentado sin los resultados de exámenes médicos que acreditaran un presunto contagio de enfermedades venéreas. Además, señaló inconsistencias en las fechas del encuentro íntimo que sostuvo con el jerarca de la Policía Judicial, a finales de agosto del año pasado y un posible visita al servicio de Emergencias, derivada de ese acercamiento sexual.

Denunciante: “(...) La verdad que si me preocupa, de verdad que si me preocuparon, eso tiene que estar bien redactado porque diay aquí la jodida soy yo!”, transcribe el informe del OIJ.

Yerlin Zúñiga: Ok. Hagamos una cosa. Pida la cita para el otro día. Y vemos el tema de Emergencias.

Denunciante: Eh Yerlin, viera que si me preocupa lo otro, o sea, eso de la demanda quiero que no sé, que usted me diga si se puede hacer la corrección con la fiscal o qué porque eso sí me preocupa.

Yerlin Zúñiga: “(...) Terminamos de hacer una cosa que urge muchísimo y te llamamos, Claudia, yo, la abogada, para ver cómo resolvemos lo que nos acabas de decir en el audio, el tema de emergencias y la denuncia, un abrazote, perdón”.

Contacto con otra víctima

De acuerdo con el informe que revisa las conversaciones telefónicas, Yerlin Zúñiga habría establecido contacto con otra de las víctimas el 23 de octubre del 2025. Los mensajes sugieren que la presidenta del Inamu sostuvo una llamada con la mujer y, posteriormente, acordaron verse a las 9:30 a. m. en un sitio en la zona sur.

Aunque los mensajes no permiten acreditar una reunión, ese mismo día, Yerlin Zúñiga le solicita a la mujer enviar “las imágenes”. Acto seguido, la denunciante envía una fotografía de un pene con una aparente lesión.

Una vez que recibió la imagen, Zúñiga solicitó a la mujer un pantallazo en el que se viera esa misma foto, pero también el chat que sostuvo con el jerarca del OIJ. La denunciante aseguró no tener esa imagen.

Yerlin Zúñiga - Oka. Voy a adjuntar la foto que me enviaste. En el camino resolvemos.

Denunciante - Yerlin él me tiene que pagar daños y perjuicios también.

Yerlin Zúñiga - Oka. Se lo vamos a incluir.

Yerlin Zúñiga -Acá estamos trabajando en el documento.

Zúñiga procedió a hacer algunas preguntas personales a la denunciante sobre las relaciones íntimas que aparentemente sostuvo con el director de la Policía Judicial.

El 24 de octubre de ese mismo año, la presidenta del Inamu vuelve a escribirle a la mujer para consultarle si la están “tratando bien” y si le están “dando comida”. Según los pantallazos aportados en el informe, una vez que la mujer acudió a la Fiscalía, la jerarca del Instituto siguió de cerca el proceso.

Yerlin Zúñiga: Pregunta nombres y apellidos y páseme información.

Yerlin Zúñiga: Cómo se llama el fiscal?

Yerlin Zúñiga: Cómo se llama la médico?

Yerlin Zúñiga: Pásame todo. Quiero que estés bien.

La denunciante le aportó los datos y la jerarca continuó asesorando el proceso. Además, aseguró que había mantenido contacto con otras mujeres involucradas en el caso.

