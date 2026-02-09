Sucesos

Corte Plena extiende suspensión de Randall Zúñiga, director del OIJ

El director de la Policía Judicial afronta tres denuncias por presunta violación

Por Natalia Vargas
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en la denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante.
El director del Organismo de Investigación Judicial está suspendido desde finales de octubre del 2025. (Foto: John Durán /Foto: John Durán)







