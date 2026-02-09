Corte Plena extiende suspensión de Randall Zúñiga, director del OIJ

El director del Organismo de Investigación Judicial está suspendido desde finales de octubre del 2025.

La Corte Suprema de Justicia extendió, la mañana de este lunes, la suspensión del director del Organismo Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por tres meses más.

La votación registró 13 magistradas y magistrados a favor de la suspensión por tres meses y ocho por una suspensión de un mes, por lo que prevaleció el criterio mayoritario.

La decisión, confirmó el Poder Judicial, se adoptó con el propósito de que el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano encargado del proceso administrativo disciplinario, pueda continuar con el desarrollo de la investigación de manera objetiva, independiente e integral.

“El jerarca del OIJ se mantiene separado de su cargo, precisamente con el fin de evitar cualquier interferencia o afectación al curso de la investigación”, se lee en el comunicado.

La primera suspensión aplicada a Zúñiga quedó el firme el 29 de octubre del 2025, por un plazo de 15 días que venció el miércoles 19 de noviembre,

El objetivo de esa primera decisión era dar tiempo para recabar la información necesaria que permitiera valorar si era necesario una separación por un periodo mayor. El 17 de ese mes, la Corte resolvió extender la medida contra el jefe policial por tres meses y la decisión se adoptó a partir de un informe preliminar emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial.

Desde que se dio a conocer la suspensión de Zúñiga, el subdirector de la Policía Judicial, Michael Soto, se desempeña como director interino de la institución.

Zúñiga afronta tres denuncias por presunta violación, incluyendo otros posibles delitos, como el contagio de enfermedad sexual, presentadas por mujeres mayores de edad.

Aparentemente, Zúñiga habría compartido con varias mujeres información sobre reuniones que sostuvo con altos jerarcas, su participación en futuros allanamientos y la ubicación de estos en tiempo real.

Esa información la habría compartido con las mujeres que ahora lo acusaron de los presuntos delitos sexuales, pero el jefe policial alegó que las fotos suyas compartidas por las denunciantes en un canal de televisión son un montaje.

Además, alegó que personeros del gobierno ofrecieron beneficios a una mujer para que presentara una denuncia falsa de violación contra él.