Denuncian al director del OIJ Randall Zúñiga por presunta violación

Randall Zúñiga fue nombrado por la Corte Plena como director del OIJ en agosto del 2023.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó este lunes por la noche que enfrenta una causa penal por presunta violación, interpuesta por una mujer adulta.

“Rechazo completamente estos cargos en el acto. Me pongo a las órdenes del sistema de administración de justicia, siempre bajo el principio de presunción de inocencia en el cual nadie es culpable solo porque tenga una denuncia en contra”, dijo Zúñiga en un video enviado a este medio poco antes de las 7 p. m.

El jerarca, 49 años, enfatizó que no participará de ningún acto de investigación relacionado con este expediente.

“Me separo de participar en cualquier actividad de investigación sobre este caso y es la Fiscalía la que toma las riendas de la misma. Agradezco a mi familia por el apoyo brindado. Como esta denuncia apenas está iniciando la investigación por parte de la Fiscalía, no podré dar más comentarios al respecto, pero siempre convencido de mis actuaciones trabajando con ahínco”.

Director del OIJ dice esto tras denuncia en su contra por supuesta violación

El video de Zúñiga trascendió pocos minutos antes de que el Ministerio Público enviara un comunicado de prensa en el que confirmaba la apertura del expediente penal que está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, con la dirección y supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género, bajo el consecutivo 25-000359-1883-PE.

En ese correo se precisa que la denuncia ingresó el viernes 24 de octubre y tiene relación con hechos, en apariencia, ocurridos en la zona de Corredores, en enero del 2025, en perjuicio de una mujer adulta.

El Ministerio Público agregó que, de inmediato, se conformó un equipo de trabajo con personal fiscal y de investigación especializado en materia de género, cuya dirección funcional está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Género.

También aseveró que desde el viernes se le ha brindado el apoyo profesional interdisciplinario a la presunta víctima. Esto contempla una valoración de riesgo por parte de especialistas de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

Debido a que Zúñiga no goza de ningún fuero de protección especial, en razón del cargo que desempeña en el Poder Judicial, la investigación se lleva a cabo bajo el trámite ordinario por personal fiscal especializado.

Zúñiga es el director de la Policía Judicial desde noviembre de 2022, cuando asumió el puesto de forma interina tras el fallecimiento del anterior jerarca, Walter Espinoza, a los 54 años.

Su puesto en la dirección fue ratificado el 28 de agosto de 2023 por la Corte Plena del Poder Judicial.