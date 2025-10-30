Corte Plena suspende al director del OIJ, Randall Zúñiga

Los magistrados de la Corte Plena suspendieron por 15 días hábiles al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, con motivo de un proceso disciplinario abierto el martes luego de que entró una primer denuncia por presunta violación en su contra.

La decisión se produjo tras una sesión efectuada la tarde de miércoles. Según un comunicado del Poder Judicial, el plazo de 15 días tiene como propósito que la investigación disciplinaria avance y reúna elementos de prueba que permitan valorar el dictado de una medida cautelar por un periodo más amplio.

“La Corte Suprema de Justicia garantiza la continuidad y el normal funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial, cuya labor en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad se mantiene firme, comprometida y al servicio del país”, dice el comunicado.

Zúñiga afronta tres denuncias por presunta violación y otros posibles delitos sexuales, interpuestas por mujeres adultas.

Además, el director de la Policía Judicial habría compartido con al menos cuatro mujeres información sobre reuniones con altos jerarcas, su participación en futuros allanamientos y su ubicación en tiempo real.

Los datos se los habría dado a mujeres que ahora lo acusan por presunta presunta violación y otros posibles delitos sexuales, según se desprende de una publicación del medio Central Noticias, de canal ¡Opa!

Por su lado, Zúñiga alega que el caso pasó de ser una denuncia por violación sexual a convertirse en un ataque político para desacreditarlo.

“Están circulando dos imágenes que hacen creer que soy yo en un motel desnudo; una acostado en una cama y otra de pie. Manifiesto que yo no he tomado esas imágenes, ni he permitido que me las tomen; tampoco han salido de mi celular y parecen más bien un montaje que busca desacreditar a mi persona”, afirmó Zúñiga.

El jerarca policial también señaló que existe un video donde aparece dando un beso sobre un fondo negro que está “digitalmente manipulado, para que se vea un histrionismo exagerado en la cara”.

Noticia en desarrollo