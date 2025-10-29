Segunda denuncia por presunta violación contra director del OIJ ingresa a Fiscalía de Género

Randall Zuñiga, director del OIJ, en mayo del año anterior en San Pablo de Heredia. Fotografía:

El Ministerio Público confirmó este miércoles la presentación de una segunda denuncia por presunta violación y supuesto contagio de enfermedad venérea contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López.

La denuncia ingresó el lunes a la Oficina de Recepción de Documentos del Poder Judicial en Cartago y fue trasladada este martes a la Fiscalía Adjunta de Género de esa localidad, bajo el expediente 25-001138-1893-PE.

Esta segunda denuncia se suma a una primera que motivó la apertura del expediente 25-000359-1883-PE, liderado por la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, bajo la supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género. Ambas investigaciones buscan determinar la veracidad de los señalamientos realizados en contra del jerarca.

El Ministerio Público informó que se está revisando si existe una tercera denuncia , aunque hasta el 29 de octubre se registran únicamente estas dos.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia ordenó una investigación disciplinaria sobre el funcionario.

El propio Zúñiga se refirió al tema el lunes 27 respecto a la primera denuncia:

“Rechazo completamente estos cargos en el acto. Me pongo a las órdenes del sistema de administración de justicia, siempre bajo el principio de presunción de inocencia, en el cual nadie es culpable solo porque tenga una denuncia en contra”, señaló.

El director del OIJ, de 49 años, reiteró que no participará en ninguna investigación sobre el caso y destacó el apoyo de su familia.

“Me separo de participar en cualquier actividad de investigación sobre este caso y es la Fiscalía la que toma las riendas de la misma. Como esta denuncia apenas está iniciando la investigación por parte de la Fiscalía, no podré dar más comentarios al respecto, pero siempre convencido de mis actuaciones trabajando con ahínco”, concluyó.