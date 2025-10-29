Fiscalía confirma decomiso del celular del director del OIJ, Randall Zúñiga, investigado por tres denuncias sexuales

La Fiscalía confirmó que el teléfono del director del OIJ, Randall Zúñiga, fue decomisado como parte de las investigaciones por denuncias de delitos sexuales.

La Fiscalía Adjunta de Género confirmó este miércoles que, desde el viernes pasado, secuestró el teléfono celular de Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de las diligencias vinculadas a las tres causas penales que se tramitan en su contra por presuntos delitos sexuales.

La acción fue ejecutada por la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ, según indicó el Ministerio Público en respuesta a una consulta de este medio sobre el celular del funcionario.

La Fiscalía no precisó detalles sobre el contenido o los resultados del decomiso, debido a que las causas se encuentran en etapa privada, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con la información oficial, la primera denuncia contra Zúñiga fue presentada el viernes pasado ante la Unidad de Género de Corredores, bajo el expediente 25-000359-1883-PE, por los presuntos delitos de violación y contagio venéreo.

La segunda denuncia ingresó el lunes a la Oficina de Recepción de Documentos de Cartago y posteriormente fue trasladada a la Unidad de Género de esa provincia.

Esta causa se tramita bajo el expediente 25-001138-1893-PE, también por supuesta violación y contagio venéreo.

Por su parte, la tercera denuncia fue presentada por escrito en la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José este martes por la tarde.

El caso quedó registrado bajo el expediente 25-000926-0994-PE e investiga posibles delitos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad, los dos últimos contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

La Fiscalía Adjunta de Género asumió el trámite de los tres expedientes, los cuales permanecen en análisis dentro de la fase preparatoria.