Sucesos

Fiscalía confirma decomiso del celular del director del OIJ, Randall Zúñiga, investigado por tres denuncias sexuales

Fiscalía confirmó el secuestro del teléfono del director del OIJ, Randall Zúñiga, como parte de las investigaciones por tres denuncias en su contra por presuntos delitos sexuales

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
07\02\24 San José, Organismo de Investigación Judicial,Tribunales de Justicia. Entrevista con director del Organismo de Investigación Judicial Randall Zúñiga López licenciado en Derecho de la Universidad San José, cuenta con una maestría en administración de negocios (MBA) en Administración Operacional y Administración de Calidad de la Ulacit y ha desempeñado distintos cargos en el OIJ que incluyen: Jefe a.i. de la Unidad de Análisis Criminal, Jefe de Plataformas de Información Policial , Subjefe de Oficina de Planes y Operaciones, Jefe a.i. Oficina de Planes y Operaciones, Subdirector general a.i. del OIJ.Fotos: Jorge Navarro para La Nación.
La Fiscalía confirmó que el teléfono del director del OIJ, Randall Zúñiga, fue decomisado como parte de las investigaciones por denuncias de delitos sexuales. (Jorge Navarro para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Randall ZúñigaTeléfono decomisadoOIJDenuncias sexualesFiscalía Adjunta de GéneroSecuestro de teléfono
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.