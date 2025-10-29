Director del OIJ asegura que fotos suyas desnudo son un montaje y denuncia ataque político

El director del OIJ, Randall Zúñiga, asegura que es objeto de un ataque político hacia su persona.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien enfrenta tres denuncias por presunta violación y otros posibles delitos sexuales, interpuestas por mujeres adultas, aseguró que fotografías que circulan en redes sociales, donde aparece desnudo en un motel, son un montaje digital para desacreditarlo.

En un comunicado de prensa, enviado este mediodía, aseguró que el caso pasó de ser una denuncia por violación sexual a convertirse en un ataque político en su contra.

LEA MÁS: Ingresa tercera denuncia contra director del OIJ, Randall Zúñiga: causas investigan violación y otros delitos sexuales

“Están circulando dos imágenes que hacen creer que soy yo en un motel desnudo, una acostado en una cama y otra de pie. Manifiesto que yo no he tomado esas imágenes, ni he permitido que me las tomen, tampoco han salido de mi celular y parecen más bien un montaje que busca desacreditar a mi persona”, afirmó Zúñiga.

El jerarca policial también señaló que existe un video donde aparece dando un beso sobre un fondo negro que está “digitalmente manipulado, para que se vea un histrionismo exagerado en la cara”.

El jefe policial manifestó que la causa inicial de esas publicaciones eran supuestos delitos de violación sexual, de los cuales se defenderá con la evidencia que tiene a su disposición, pero aseguró que el caso “ya ha mutado hacia un ataque político de mi persona”.

“El hecho de que se denuncia a una persona no lo hace de inmediato culpable, se debe dar espacio a la respuesta y al principio de presunción de inocencia ya que apenas está iniciando una investigación”, indicó el director del OIJ.

Zúñiga, de 49 años, señaló que desde el inicio ha colaborado con la investigación. Cuando le decomisaron el celular al final de la tarde del viernes, él lo tenía apagado, pero lo entregó encendido para acelerar el proceso. Agregó que no se ha inmiscuido en el proceso y hasta la fecha no ha solicitado copia del expediente o de las denuncias interpuestas en su contra.

Aclaraciones sobre filtraciones

El funcionario judicial también hizo una serie de aclaraciones sobre supuestas filtraciones de información sensible, de expedientes judiciales, que han circulado en redes sociales.

Respecto a un audio donde habla de que va a enviar a 30 agentes, para investigar las causas que tiene ese “cabrón” “que lo tiene de un huevo”, aclaró que en ningún momento se menciona el nombre del presidente Rodrigo Chaves, ni tampoco esa conversación versa sobre el mandatario.

En cuanto al supuesto envío de ubicaciones en tiempo real sobre allanamientos, Zúñiga aclaró que en uno de los casos se trataba acciones en Alajuela a las 6 a. m., pero la activación en tiempo real fue a las 7:42 a.m., es decir, una hora y 42 minutos después de haberse realizado el operativo.

Otra imagen o video corresponde a un allanamiento, en Hatillo, a las 5 p. m. del 3 de octubre pasado, que estaba relacionado con la muerte de un joven extranjero. Ese video muestra una alameda en la que se aprecia un aguacero y se tomó a las 5:47 p. m.

Zúñiga precisó que respecto a los lugares de allanamientos, en ningún momento se indica el grupo criminal, ni el punto a allanar, ni se muestra más información, solo se menciona una provincia.

El director de la Policía Judicial también hizo referencia a imágenes que circularon relacionadas con el homicidio de dos primos en un bar de Heredia y que, según Zúñiga, no forman parte de una fotografía oficial de la institución, sino que fueron difundidos por parte de un grupo de chat de sucesos.

En cuanto a otra foto de un cargamento de droga que se envió en un avión a Estados Unidos, Zúñiga explicó que fueron fotografías que se tomaron y se compartieron en un grupo de chat de varios compañeros, y que no existe información sensible en ese material.

El jerarca advirtió que seguramente se abrirá un expediente disciplinario, como él espera que ocurra, pero señaló que por el debido proceso no puede atribuirse las observaciones que realizó en este momento.