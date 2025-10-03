Crímenes

OIJ allana una propiedad en Hatillo por muerte de Kevin Kirby

Diligencia se desarrolla en la comunidad de María Reina

Por Christian Montero
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, descartó que el sujeto de apellido Torres detenido este miércoles por la tarde en Hatillo esté relacionado con el homicidio de Kevin Kirby.
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

