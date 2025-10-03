OIJ allana una propiedad en Hatillo por muerte de Kevin Kirby

Agentes de la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanan desde esta tarde una propiedad en Hatillo centro, relacionada con el asesinato del joven de 27 años Kevin Kirby.

La diligencia se desarrolla en la comunidad de María Reina, sitio donde el miércoles anterior la Fuerza Pública detuvo a un sujeto de apellido Torres, por solicitud de esa sección de la Policía Judicial; no obstante, se desconoce si existe alguna relación entre esa captura y las acciones de este viernes.

En las diligencias participa el director del OIJ, Randall Zúñiga.

El cuerpo de Kirby fue encontrado la madrugada del miércoles a un costado de la vía de Circunvalación en Hatillo 8.

El OIJ de momento se reserva el móvil del crimen, aunque una de las hipótesis es que pudo obedecer al roto de un pick up, propiedad del ofendido y que fue recuperado en una propiedad en Atenas.

El allanamiento en Hatillo se mantiene en desarrollo.

