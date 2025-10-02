Pick-up de Kevin Kirby fue localizado en Atenas, autoridades buscan evidencias

Kevin Kirby, de 27 años, fue localizado en una ladera del río María Aguilar, en Hatillo 8. Tenía signos visibles de golpes y lesiones por arma blanca. Foto tomada de redes sociales.

El pick-up Ford Ranger Raptor en el que se movilizaba Kevin Kirby el domingo pasado, cuando se perdió su rastro, fue ubicado en Atenas, Alajuela y ya fue remitido al Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores, para buscar evidencias que ayuden a esclarecer el homicidio del joven, de 27 años.

La información fue confirmada este jueves por Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación, un día después de que se recuperara el cadáver de Kirby en una ladera del río María Aguilar, cerca de la carretera de Circunvalación, a su paso por Hatillo 8.

El cuerpo del muchacho, amante del surf y la pesca, mostraba golpes en las costillas y lesiones por arma blanca. Sin embargo, de momento se desconoce el móvil del crimen.

Kirby, hijo de una ciudadana costarricense y un estadounidense, vivía en Esterillos de Parrita, Puntarenas, pero había viajado al Valle Central para participar en un cumpleaños el domingo anterior, en Heredia.

A mediados de la tarde se despidió de sus amigos y les dijo que había quedado de encontrarse con alguien, aparentemente en un barrio al sur de la capital; sin embargo, desde entonces se perdió el paradero de Kevin.

Información preliminar indica que ese pick-up, placas 403528, valorado en ¢30,5 millones, estaba en una propiedad en Atenas. Presuntamente, el residente de esa vivienda llegó a una delegación del OIJ a manifestar que un tercero se lo había llevado desde el martes y le había pedido guardarlo en el sitio.

Zúñiga no brindó ningún detalle de cómo localizaron ese bien y si había alguna evidencia a simple vista, como rastros de sangre, a fin de no entorpecer las pesquisas.

En cuanto al móvil del asesinato el OIJ aún trabaja en establecer la causa, una de las líneas de investigación se relaciona con un posible asalto ya que el ofendido al parecer, tenía en venta el vehículo.

El Ford Ranger Raptor de Kevin Kirby, valorado en 30,5 millones, estaba en una propiedad en Atenas. Su dueño disfrutaba postear imágenes de su "Billy", como lo llamaba, en diferentes parajes costarricenses. (Foto: Tomada de redes sociales/Foto: Tomada de redes sociales)

Información errónea sobre detenido

Pese a que al finalizar la tarde del miércoles la Fuerza Pública también reportó la detención de un “sujeto que en apariencia participó en un homicidio que sucedió en las últimas horas”, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), contradijo poco después dicha información.

Consultado sobre el tema, Randall Zúñiga aclaró que el hombre presentado ante el Ministerio Público tiene la condición de “requerido, no imputado” en el homicidio de Kevin Kerby.

Al detenido quien es de apellido Torres, lo ubicaron oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), a eso de las dos de la tarde del miércoles 1.° de octubre en la comunidad de María Reina, en Hatillo centro.

Detienen a sospechoso de crimen de Kevin Kirby (MSP/cortesía)

“Torres estaría presuntamente vinculado con la muerte de Kirby quien había sido reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue localizado en horas de la mañana”, informó el Ministerio de Seguridad.

Zúñiga recalcó que el hombre aprehendido “No participa en el homicidio ni activa ni pasivamente”, dijo a la vez que aclaró que “se está trabajando en eso”.

La Nación consultó a Seguridad Púbica sobre la versión que dio el director del OIJ y respondieron que “la Fuerza Pública ejecutó la aprehensión de Torres a solicitud de la sección de Homicidios”.