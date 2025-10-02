Sucesos

Pick-up de Kevin Kirby fue localizado en Atenas, autoridades buscan evidencias

Especialistas forenses buscan rastros dentro del carro del joven Kevin Kirby, de 27 años, para tratar de esclarecer su crimen.

Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.
Kevin Kirby, de 27 años, lo hallaron sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8, el carro que manejaba fue hallado en Atenas. Foto: Redes sociales
Kevin Kirby, de 27 años, fue localizado en una ladera del río María Aguilar, en Hatillo 8. Tenía signos visibles de golpes y lesiones por arma blanca. Foto tomada de redes sociales. (Redes sociales/Redes sociales)







Kevin KirbyOIJFuerza Pública
