OIJ contradice a Fuerza Pública: detenido en Hatillo no tiene relación con homicidio de Kevin Kirby

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, descartó que un sujeto de apellido Torres, detenido este miércoles por la tarde en Hatillo, esté relacionado con el homicidio de Kevin Kirby.

“No es el sospechoso ni forma parte de los que ayudaron o colaboraron, de los que ayudaron a matarlo (a Kevin Kirby)”, dijo el Zúñiga a La Nación.

Agregó: “Directamente con el homicidio, no. Se le pide a Fuerza Pública que lo ubique para identificarlo y sacar huellas que nos interesa... temas de llamadas telefónicas que tenga. Hasta ahí, nada más”.

En horas de la tarde, el Ministerio de Seguridad Pública difundió un comunicado donde afirmó; "Fuerza Pública aprehende a sospechoso de homicidio de una persona joven de apellido Kirby“. Agregó que lo hizo tras una solicitud del OIJ y en coordinación con este cuerpo policial. Sin embargo, ahora el director del Organismo lo descartó.

El Ministerio de Seguridad Pública difundió que la Fuerza Pública había aprehendido al sospechoso del asesinato de Kevin Kirby. (Ministerio de Seguridad Pública/Captura comunicado)

Kirby fue reportado como desaparecido el domingo 28 de setiembre. El cuerpo del joven fue localizado en horas de la mañana de este miércoles 1.° de octubre, lo que permitió avanzar con las investigaciones que llevaron a la captura.