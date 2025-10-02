Sucesos

OIJ contradice a Fuerza Pública: detenido en Hatillo no tiene relación con homicidio de Kevin Kirby

Esto dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Natalia Vargas
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, descartó que el sujeto de apellido Torres detenido este miércoles por la tarde en Hatillo esté relacionado con el homicidio de Kevin Kirby.
Kevin Kirby (Instagram/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJKevin KirbyFuerza PúblicaRandall Zúñiga
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.