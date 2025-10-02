Sucesos

Esto permitió detener al sospechoso de asesinar a Kevin Kirby

La detención del sospechoso se dio en Hatillo

Por Sebastián Sánchez
Kevin Kirby
Kevin Kirby fue hallado sin vida este 1.° de octubre. Foto: (Instagram/Redes sociales)







Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

