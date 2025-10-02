Esto permitió detener al sospechoso de asesinar a Kevin Kirby

Un operativo conjunto entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió detener en Hatillo, San José, a un hombre sospechoso del homicidio de Kevin Kirby, joven que había sido reportado como desaparecido el domingo pasado.

El detenido es de apellido Torres. Según el director General de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, se hicieron puntos de vigilancia con base en información confidencial que recibieron.

“Cuando tenemos información confidencial, la gente nuestra de inteligencia hace algún tipo de trabajo para dinamizar el caso, lo individualiza y realiza algún tipo de actividades propias de la investigación: verificación de la información, vigilancias, usar algún tipo de tecnología, por ejemplo, un dron. Utilizamos el dron para verificar ciertas condiciones y con base en esas dinámicas policiales, se logró la detención de una persona”, dijo Cubillo.

El funcionario agregó que “con base en la información que nos ingresó, nosotros hicimos planificación en la zona para lograr el verificar la información que nos habían dado; al verificar la información, se procedió a la detención de esa persona”.

Kirby fue reportado como desaparecido el domingo 28 de setiembre. El cuerpo del joven fue localizado en horas de la mañana de este miércoles 1.° de octubre, lo que permitió avanzar con las investigaciones que llevaron a la captura.

La detención del sospechoso tuvo lugar en la Ciudadela María Reina, en Hatillo, al sur de San José.