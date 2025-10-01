Periodista de Teletica llora con carta que dedicó a Kevin Kirby: vea el emotivo mensaje

María Jesús Rodríguez, periodista de Teletica, llegó hasta las lágrimas al recordar a Kevin Kirby.

La muerte de Kevin Kirby, cuyo cuerpo fue hallado recientemente en Hatillo, conmocionó a Costa Rica y generó un sinfín de reacciones. Entre estas, sorprendió la de la periodista de Teletica, María Jesús Rodríguez, quien tuvo una relación cercana al joven.

Rodríguez reveló su vínculo mediante un emotivo video en sus redes sociales, en el que lee una carta dedicada a Kirby. Al leer el texto, la joven comunicadora no pudo evitar el sentimiento y terminó llorando al despedir a su ser querido.

“Fue un día complicado a nivel laboral, no por lo exigente ni por el cansancio, sino porque creo que nada nos prepara para sentir tan de cerca una noticia como esta”, inicia el mensaje.

“Compartí con Kevin varios años de juventud porque tuvo una muy linda relación con mi hermana durante mucho tiempo. Era un muchacho amoroso, de familia y siempre alegre”, dice más adelante.

Además, Rodríguez utilizó el espacio para reflexionar sobre las problemáticas que vive el país, especialmente en materia de seguridad. De acuerdo con ella, no es casualidad que justo hoy se convoquen las elecciones nacionales.

“Ya hace tiempo que en este país el vaso se desbordó. En temas como seguridad, educación o economía. La situación es complicada, sí. Pero no está perdida. Sé que las noticias cansan y hacer la vista gorda puede parecer más fácil, pero situaciones como estas nos acuden y nos recuerdan que no somos ajenos a esta realidad”, comentó.

“Que lo de Kevin y lo de tantas personas inocentes que han perdido la vida por esta criminalidad no sea en vano. Comprometámonos con el proceso, salgamos a votar el próximo 1.° de febrero. Solo así podemos exigir un cambio y evitar que más inocentes sigan pagando”, agregó.

Su reflexión también se extendió al accionar del actual gobierno. En sus historias de Instagram, la periodista de Telenoticias lamentó el fallecimiento del joven y recordó lo dicho anteriormente por el mandatario Rodrigo Chaves: “Pero según nuestro presidente, se matan entre ellos”.

Finalmente, Rodríguez externó sus condolencias a las personas cercanas a Kirby.

“Él los va a estar esperando con su tabla, con su sonrisa y también con el mejor ‘point’. A su familia mi más sentido pésame. Y a Kevin, fuiste muy muy querido. Espero que tu mamá te haya recibido con un abrazo estrujado”, concluyó.

Kirby fue hallado sin vida este miércoles, cerca de un río, con golpes en las costillas y múltiples heridas provocadas por un arma blanca. El joven de 27 años había sido visto por última vez el domingo en Sabanilla de Montes de Oca, a eso de las 5:30 p. m.