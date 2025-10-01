Viva

Periodista de Teletica llora con carta que dedicó a Kevin Kirby: vea el emotivo mensaje

La joven comunicadora era cercana al hombre, quien fue hallado muerto este 1.° de octubre en Hatillo 8

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
María Jesús Rodríguez recordó el penoso momento por el que pasó hace un tiempo cuando trabajaba en Repretel
María Jesús Rodríguez, periodista de Teletica, llegó hasta las lágrimas al recordar a Kevin Kirby. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaTelenoticiasMaría Jesús RodríguezKevin Kirby
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.