Presentadora de Canal 7 pensó en dejar el periodismo botado, pero ‘Telenoticias’ le devolvió la ilusión

Durante las últimas dos semanas, los espectadores de Telenoticias pudieron notar un nuevo rostro durante las ediciones matutinas del noticiero de Canal 7 ; se trató de María Jesús Rodríguez, una joven de 27 años que ya carga con un buen currículum en periodismo a pesar de que hace un año pensaba en abandonar esta carrera.

Ella, durante dos semanas, estuvo en el lugar de su compañera Yahaira Piña, quien estaba de vacaciones, por lo que ayer viernes fue el último día de María Jesús presentando, al menos por ahora.

A pesar de que estuvo en el set por un corto tiempo, para ella significó un sueño cumplido, que parecía lejano hace algún tiempo.

Rodríguez es extrovertida, sonriente, cálida y familiar. También es conversadora, aunque a veces habla muy rápido; cuestión que intenta corregir, pues fue uno de los consejos de sus compañeros en el canal.

María Jesús Rodríguez tiene 27 años y es licenciada en Producción Audiovisual. Durante dos semanas presentó el noticiero en Canal 7. (Cortesía/Cortesía)

En entrevista con este medio dio a conocer sus principales pasiones y motivaciones. Además, con un poco de dolor, recordó tiempos oscuros; algunos de ellos relacionados con horarios exigentes que la obligaron a hacer una pausa en el camino.

Al considerar su retiro del periodismo, Rodríguez pensó que “ya se había cumplido a sí misma”. Para entender esa frase hay que remontarse a unos cuantos años atrás, cuando la pequeña María Jesús cargaba una mochila con muchos sueños, todos relacionados con la comunicación pero sin un norte definido.

“Siempre fui una niña como creativa, musical, de hecho, a veces cuando ando con los camarógrafos les da un poco de risa cuando ponen en la radio canciones de Gloria Trevi o de Ricardo Arjona, yo me las sé todas, y es porque mi mamá me ponía canciones de ese tipo en el carro”, explica.

“También estuve mucho tiempo en ballet, artes escénicas y en mi adolescencia encontré el teatro. (...) Siempre fui muy bombetilla, en mi musical de quinto grado fui La Sirenita, por ejemplo”.

Así fue como poco a poco fue descubriendo que su rama principal era la comunicación, que empezó en relaciones públicas para luego pasar por periodismo y la producción audiovisual.

María Jesús Rodríguez desde niña fue creativa, extrovertida y musical; creció escuchando canciones de Gloria Trevi y Ricardo Arjona con su madre en el carro. (Cortesía/Cortesía)

El inicio de un sueño

Con apenas 19 años, Rodríguez inició su carrera en periodismo con una pasantía en el medio CRHoy.

“En ese medio empieza esta experiencia y esta aventura que nos trae aquí hoy”, dijo entre risas, pues allí duró cerca de cinco años, hasta que decidió que el ciclo había acabado. Renunció sin tener nada fijo, pues asegura que ya necesitaba “incomodarse un poquito”.

Durante su mes de preaviso se dio la oportunidad de llegar a Giros, de Repretel, luego de una llamada de su directora Yamileth Guido. En ese formato estuvo durante un año hasta que llegó el cambio al desaparecido NC 11 y, posteriormente a Noticias Repretel; de allí guarda con cariño los recuerdos, el aprendizaje y a sus compañeros.

María Jesús Rodríguez se declara gran aficionada de Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

Pero en Repretel se vino la época en “se quebró” emocionalmente, según sus propias palabras. Los horarios, la falta de tiempo con su familia y su pareja de ese momento le pasaron una fuerte factura.

“Como en junio del año pasado tomé la decisión de separarme del gremio en mi cabecita, yo ya quería un respiro, la verdad. Todo ha sido lindísimo, el periodismo de verdad me apasiona y me encanta, pero yo trato de explicar que en mi último año y medio, antes de venir aquí (Teletica), fue como si yo fuera una computadora y me cambiaran de disco duro cuatro veces”, explicó.

Un ‘abrazo al corazón’

Al preguntarle qué significa para ella el mirar atrás y ver lo que ha logrado hasta ahora, decide hacer un breve silencio y solo dice: “Voy a respirar profundo para no ponerme a llorar. Yo soy medio llorona como mi mamá”. De hecho, afirma que probablemente derramará alguna que otra lágrima al leer este artículo, ya que creció con el periodismo de La Nación.

De vuelta al año pasado, en Repretel, Rodríguez afirma que sufrió una serie de cambios laborales que la afectaron. “Sin culpabilizarme, sino reconociéndome que soy humana, dejé que la situación se me fuera un poco de las manos, la llevé a un aspecto en donde ya no estaba siendo saludable para mí. No me desconectaba, no encontraba una forma de ordenarme con mi ritmo, mi rutina de trabajo, cumplir los roles que me estaban pidiendo. Yo salía del trabajo y me llevaba todo a la casa”, explicó.

“Eso empezó a repercutir también en mis relaciones personales, con mi exnovio y hasta con mi familia, porque yo soy primera generación periodista, entonces a veces les cuesta un tanto entender el teje y maneje de la profesión. Incluso, hasta el año pasado pude celebrar Navidad otra vez con mi familia”, explicó.

(De izq a der) Jorge Arturo Rodríguez, María Jesús, Ana María Rodríguez, Jorge Emilio Rodríguez y Gabriela Valladares conforman la familia de la comunicadora. (Cortesía/Cortesía)

Además, confesó que finalizar la relación con su novio fue uno de los golpes más fuertes, el cual la hizo entender que ella realmente no estaba bien.

“Estaba pesando menos de 40 kg, estaba muy llorona, no estaba disfrutando de esto. Ahí era donde yo hacía el balance y yo decía: ‘no puede ser que cinco minutos que estoy en vivo es el éxtasis, pero apenas se apaga la cámara, yo ya lo que tengo es el nudo en la garganta y tengo ganas de llorar’.

“Me costó mucho manejar esa situación de una forma saludable, básicamente. Creo que eso fue lo que me llegó a afectar”, dijo.

En ese momento, María Jesús afirma que recibió “una mezcla de reacciones: desde la persona que me decía que no podían creer que estaba dejando todo esto tirado por un mae, hasta la persona que me decía que era una raya más para la tigresa… Yo sentía que ya había dado todo de mí, me sentía realmente drenada y sentía que tenía mi corazoncito roto”.

En esa transición recibió la llamada de Teletica, medio que la quería en sus filas luego de conocer su trabajo. También encontró en la repostería una salida luego de ver recetas en Tiktok y encontrar allí una excusa perfecta para reunir a amigos y familia en su casa, con un horario más estable.

Así, entre felicidad y dolor por lo vivido, es como María Jesús vive el sueño de la televisión en vivo, en uno de los medios con más trayectoria en el país.

“Estos días ha sido como andar en una nube, en el sentido de que no puedo creer que estoy viviendo algo tan lindo en un lugar tan histórico", explicó la comunicadora.

“Ni la María Jesús que salía en obras de teatro se imaginaba esto y mucho menos la María Jesús quebrada que había el año pasado”, finalizó.