Sucesos

Este detalle permitió al OIJ confirmar la identidad de Kevin Kirby

El joven, de 27 años, fue hallado sin vida la mañana de este miércoles en Hatillo 8

Por Natalia Vargas
Kevin Kirby.
Kevin Kirby desapareció en Sabanilla desde el domingo. (Tomado de Facebook,. /Tomado de Facebook)







Kevin KirbydesaparecidoHatillo 8
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

