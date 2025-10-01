Este detalle permitió al OIJ confirmar la identidad de Kevin Kirby

La mañana de este miércoles las autoridades judiciales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Kevin Kirby, de 27 años, cuyo rastro se perdió el domingo, luego de que asistió a una celebración de cumpleaños y tras esa actividad no volvió a tener contacto con sus allegados.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, informó a este medio que el joven fue identificado a través de sus tatuajes.

Kevin Kirby, de 27 años, fue hallado sin vida en Hatillo 8, la mañana de este miércoles. (Keyna Calderón/Cortesía)

Este miércoles, el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 2:59 a. m. y, al llegar al sitio, los socorristas constataron que presentaba múltiples traumas y ya no tenía signos vitales.

Agentes de la Policía Judicial informaron que tenía heridas por arma blanca y golpes en sus costillas.

Durante la tarde del martes trascendió que las autoridades revisaban si un vehículo localizado en Turrúcares coincidía con el del joven desaparecido; sin embargo, al cierre de esta nota, no se conocen detalles, pues el caso continúa en investigación.