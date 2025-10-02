Asesinato de Kevin Kirby: Fuerza Pública anuncia detención de sospechoso tras informe del OIJ

La Fuerza Pública anunció la detención, este miércoles, de un hombre de apellido Torres, señalado como sospechoso en el caso de homicidio del joven Kevin Kirby.

La detención tuvo lugar en la Ciudadela María Reina, en Hatillo, al sur de San José, gracias a un operativo realizado en coordinación con la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Kirby fue reportado como desaparecido el domingo 28 de setiembre. El cuerpo del joven fue localizado en horas de la mañana de este miércoles 1.° de octubre, lo que permitió avanzar con las investigaciones que llevaron a la captura.

Kevin Kirby, de 27 años, hallado sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

“El día de hoy, en horas de la mañana, el Organismo de Investigación Judicial nos solicitó apoyo para la ubicación de un sujeto que, en apariencia, participó en el homicidio que sucedió en las últimas horas, siendo así que, a las 2:30 p. m., ubicamos a esta persona en el sector de María Reina en Hatillo. A las 3:30 p. m., lo trasladamos al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones correspondientes”, afirmó el director de San José Central de la Fuerza Pública, comisionado Osman Chacón.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.