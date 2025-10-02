El País

Asesinato de Kevin Kirby: Fuerza Pública anuncia detención de sospechoso tras informe del OIJ

Hombre fue detenido al sur de San José

Por Sebastián Sánchez
Detienen a sospechoso de crimen de Kevin Kirby
El sospechoso, de apellido Torres, fue detenido en Hatillo. Foto: (MSP/cortesía)







Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

