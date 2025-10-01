Sucesos

Hombre hallado muerto en Hatillo 8 es Kevin Kirby, confirma OIJ

Alerta ingresó al sistema de emergencia a las 2:59 a. m.

Por Natalia Vargas
Las autoridades hallaron un cuerpo con múltiples traumas en Hatillo 8.
El fallecido fue hallado en Hatillo 8, con múltiples traumas. Agentes del OIJ se desplazaron a la zona. Foto: (Keyna Calderón/Cortesía)







