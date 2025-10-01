Hombre hallado muerto en Hatillo 8 es Kevin Kirby, confirma OIJ

El fallecido fue hallado en Hatillo 8, con múltiples traumas. Agentes del OIJ se desplazaron a la zona. Foto:

El hombre que fue hallado sin vida, la madrugada de este miércoles, en Hatillo 8, en el sur de San José, es Kevin Kirby, quien fue reportado como desaparecido el domingo anterior.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del fallecido, quien según el reporte, presentaba golpes en las costillas y múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

Kirby, de 27 años, fue visto por última vez el domingo en Sabanilla de Montes de Oca, a eso de las 5:30 p. m.

Kevin Kirby desapareció en Sabanilla desde el domingo. (Tomado de Facebook,. /Tomado de Facebook)

Este miércoles, el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 2:59 a. m. y, al llegar al sitio, los socorristas constataron que la víctima presentaba múltiples traumas y ya no tenía signos vitales.

El cuerpo fue localizado en las cercanías de una carretera, entre la vegetación y a pocos metros de un río.

Otro reporte

A las 9:42 p. m. de este martes, ingresó un aviso sobre una persona herida con arma blanca, en Salitral de Santa Ana, en San José.

De acuerdo con los socorristas, se trata de un hombre adulto que habría sido atacado por la espalda. La víctima estaba en condición crítica y fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios.