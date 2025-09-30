El País

Allanamiento en San Carlos: OIJ busca a sospechoso de tentativa de homicidio que sigue prófugo en San Carlos

El sospechoso figura con ocho antecedentes penales

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
OIJ allanó una vivienda en Venecia de San Carlos para detener a un sospechoso de tentativa de homicidio, pero no lograron ubicar al sospechoso
OIJ allanó una vivienda en Venecia de San Carlos para detener a un sospechoso de tentativa de homicidio, pero no lograron ubicar al sospechoso (Edgar Chinchilla/La Nación)







