Allanamiento en San Carlos: OIJ busca a sospechoso de tentativa de homicidio que sigue prófugo en San Carlos

OIJ allanó una vivienda en Venecia de San Carlos para detener a un sospechoso de tentativa de homicidio, pero no lograron ubicar al sospechoso

Un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal, la madrugada de este martes, en Venecia de San Carlos, no logró dar con un hombre investigado por el delito de tentativa de homicidio, quien permanece en fuga.

La diligencia se efectuó a las 5 a. m. en la urbanización Nazareth, en Buenos Aires de Venecia, con el objetivo de detener a un indocumentado de apellido Martínez, de 31 años. Aunque el sospechoso no se encontraba en la vivienda, las autoridades decomisaron un arma 9 milímetros que habría sido utilizada en la supuesta agresión ocurrida en julio pasado.

El ataque investigado se registró la medianoche del 12 de julio en Cerro Cortés de Aguas Zarcas, en las afueras de un centro nocturno. Según la versión de la víctima, de apellido Arce, la discusión comenzó dentro del local, cuando varios sujetos lo amenazaron con “pegarle un plomazo”. Minutos después, al retirarse con un testigo, la víctima fue interceptada y recibió un disparo en el abdomen.

A pesar de la herida, según el relato de la víctima, logró conducir hasta la clínica de Aguas Zarcas, pero al estar cerrada tuvo que ser trasladado de urgencia por la Cruz Roja al Hospital San Carlos.

Martínez figura con ocho antecedentes por robo agravado, tentativa de homicidio, amenazas agravadas y agresión calificada. Frente la vivienda allanada, además, mantenía instalada una cámara de vigilancia de uso especializado, similar a las que utilizan cuerpos policiales para monitoreo.

El OIJ informó que en las próximas horas se emitirá una orden de captura contra el sospechoso y pidió la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Cualquier información puede brindarse de manera confidencial a la línea 800-8000-645.

Colaboró el corresponsal Edgar Chinchilla.