Buscan a Kevin Kirby: Joven de 27 años desapareció tras asistir a fiesta en Sabanilla

Familiares y amigos de un joven de 27 años identificado como Kevin Kirby, reportaron su desaparición luego de que fuera visto por última vez el domingo en Sabanilla de Montes de Oca a eso de las 5:30 p.m.

Al parecer, el muchacho había asistido a una celebración de cumpleaños y tras esa actividad no volvió a tener contacto con sus allegados

Según sus amigos, Kevin vestía una camiseta negra, pantaloneta y tenis blancas con amarillo y una gorra. El joven se desplazaba en un vehículo Ford pick-up gris placa CL 403528. Kevin es vecino de Heredia y en apariencia vive solo.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los números 7129 2620 o 7103 6611 . También pueden brindar los datos directamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).