Sucesos

Buscan a Kevin Kirby: Joven de 27 años desapareció tras asistir a fiesta en Sabanilla

Amigos y familiares dicen que lo vieron por última vez el domingo en la tarde

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Kevin Kirby.
Kevin Kirby desapareció en Sabanilla desde el domingo. (Tomado de Facebook,. /Tomado de Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DesaparecidoKevin KirbySabanilla
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.