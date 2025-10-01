‘La belleza en Costa Rica me tiene enganchado a la vida, para siempre’: así era Kevin Kirby, el joven hallado sin vida en Hatillo 8

Kevin Kirby, de 27 años, fue hallado sin vida en Hatillo 8. Sus allegados afirman que era un joven noble y bondadoso.

Kevin Kirby, de 27 años, estuvo en una actividad familiar el domingo pasado, pocas horas antes de desaparecer. Partió y pronto perdió contacto con sus allegados, quienes lo buscaron desde entonces sin tener respuesta.

La mañana de este miércoles, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida, a la orilla de un río en Hatillo 8. Presentaba signos de violencia, golpes en las costillas y heridas por arma blanca.

La Nación conversó con un amigo cercano de Kirby, quien prefirió mantener su identidad protegida. Pese a que afirmó desconocer los detalles de lo que pasó ese domingo, lo recuerda como una persona noble, con un alma activa, gentil y bondadosa.

“Siempre estaba a disposición de otros, para ayudarlos, para buscar soluciones, para ayudar a sus amigos y a su familia”, dijo.

Ambos se conocían desde la infancia y compartieron también durante el colegio, pero se distanciaron un poco hace cuatro años, cuando Kirby dejó su vivienda en el Valle Central para vivir en Esterillos, Parrita, cerca del mar.

Sin embargo, mantenían el contacto. Lo recuerda como una persona muy aventurera: le gustaba pescar, probar cosas nuevas, pasear en lancha, surfear y compartir tiempo con su perrita, Ema.

Kevin Kirby vivía en Esterillos desde hace aproximadamente cuatro años. (Instagram/Redes sociales)

Amaba el mar y la naturaleza, de hecho, no era común verlo en San José. Cuando regresaba a la capital, dice, lo hacía principalmente para visitar a su familia y a sus amigos.

Su madre falleció en junio del año anterior y su padre vive fuera del país. Pese a ello, mantenía contacto con sus familiares por el lado materno.

Su amigo recuerda que Kirby tenía un gran aprecio por su carro y disfrutaba compartirlo con sus amigos. El Ford pick-up gris que él conducía fue hallado por las autoridades judiciales en una zona lejana al sitio donde apareció su cuerpo y ahora forma parte de la investigación en curso.

“Siempre estaba feliz. Era alguien con quien uno podía hablar horas y horas de cualquier tema. Él buscaba compartir, intentaba que el momento en el que uno estuviera con él se sintiera bonito”, dijo.

“Ahora son recuerdos que nos van a estar acompañando”, lamentó.

Su allegados lo recuerdan como un amante de la naturaleza y la pesca. (Instagram/Redes sociales)

La noticia del fallecimiento de Kirby conmocionó a sus allegados y generó la reacción del colegio del cual el joven se graduó en 2017, así como de padres de familia que lo conocieron desde niño.

“La Junta Directiva y el personal de Lincoln School lamentan profundamente el fallecimiento de Kevin Kirby, exalumno de nuestra comunidad”, reza un comunicado divulgado a través de su cuenta de Facebook.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos”.

Palabras semejantes externaron los integrantes de la Junta Directiva y el personal docente de Lead University, donde Kevin cursó estudios en ciencias empresariales. “Honramos su memoria con cariño y respeto”.

“Este mundo tiene mucho que ofrecer”

Kirby era un amante de la naturaleza y de la belleza natural en Costa Rica. En sus redes sociales documentaba sus paseos por el mar y en YouTube compartía largos videos de sus aventuras con sus seres queridos.

“Este mundo tiene mucho que ofrecer”, escribió en la descripción de su canal, un espacio personal de aventuras.

“Nos gusta pescar, surfear y explorar. Pero lo más importante para nosotros es apreciarlo y empaparnos de todo ello. Los momentos más especiales son aquellos que sentimos y recordamos para siempre”, reflexionó el joven.

“Quiero mostrar la belleza que se encuentra en Costa Rica y que me tiene enganchado a la vida, para siempre”, añadió.

Por el momento, agentes de la Policía Judicial trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen, así como la identidad de los sospechosos de perpetrar el homicidio.