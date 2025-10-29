Sucesos

Randall Zúñiga habría compartido a mujeres datos sobre su participación en allanamientos, reuniones con jerarcas y ubicación en tiempo real

Jefe policial habría suministrado datos a al menos cuatro mujeres que lo acusan de presuntos delitos sexuales

Por Cristian Mora
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, rechazó los cargos que trascendieron este lunes, por presunta violación.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, rechazó los cargos que trascendieron este lunes, por presunta violación. (Foto: Captura de video/Foto: Captura de video)







