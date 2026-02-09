Revista Dominical

¿El electorado castigó a la ‘oposición’ complaciente? Estos tres partidos políticos podrían ofrecer prueba de ello

Tres agrupaciones políticas de oposición podrían haberse visto afectadas por ser tenues en control político. Expartidarios reconocen tibieza, falta de crítica y cálculo político como las causas del colapso.

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas y Julián Navarrete Silva

El Congreso 2026-2030 será el menos fraccionado en 24 años, y esto implica que menos partidos tendrán cabida en las 57 curules. Entre los grandes perdedores se encuentran tres partidos políticos “de oposición” que hicieron a medias la labor de control político, y en esta entrega de Revista Dominical, analizamos la escena de la muerte –o agonía– de esas agrupaciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Asamblea LegislativaRevista DominicalPolítica
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.