¿El electorado castigó a la ‘oposición’ complaciente? Estos tres partidos políticos podrían ofrecer prueba de ello

El Congreso 2026-2030 será el menos fraccionado en 24 años, y esto implica que menos partidos tendrán cabida en las 57 curules. Entre los grandes perdedores se encuentran tres partidos políticos “de oposición” que hicieron a medias la labor de control político, y en esta entrega de Revista Dominical, analizamos la escena de la muerte –o agonía– de esas agrupaciones.

Tres partidos afrontarán el exilio en toda regla: el Partido Nueva República (PNR) de Fabricio Alvarado, Progreso Social Democrático (PPSD) de Luz Mary Alpízar, y el Liberal Progresista (PLP) de Eliécer Feinzaig. Ellos no tendrán diputaciones ni acceso a deuda política, por no llegar al porcentaje mínimo de votos (4%).

Además, hay un partido histórico que no ha muerto, pero está agonizando. Este es la Unidad Social Cristiana (PUSC), que está en estado crítico; resistirá sobre los hombros de la abogada Abril Gordienko, su única diputada, ya que su candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo (2,8%), no llegó ni al 4% de los votos. Solo recibirán fondos estatales gracias a la curul que obtuvieron. Este no es un dato menor, ya que el gasto proselitista de este partido, hasta el 31 de diciembre, ascendía a ¢499 millones.

El lector de este análisis lo puede ver como un velorio de los partidos que convalecen; o como un diagnóstico de la enfermedad que aquejan las estructuras partidarias, o quizás, como una sesión espiritista para hablar con las agrupaciones que ya están en el “más allá”.

En la imagen Rodrigo Chaves saluda a Eliécer Feinzaig en Casa Presidencial el 12 de abril del 2024, cuando se reunieron líderes de la oposición (como Alejandro Pacheco, Horacio Alvarado, Fabricio Alvarado y el propio Feinzaig) con el oficialismo para negociar un pacto contra la reelección de Rodrigo Arias como presdiente del Congreso. (JOHN DURAN)

El reto de estos partidos: resucitar

En lo que va del siglo XXI, solo dos partidos políticos han llegado a la Asamblea Legislativa en una primera etapa, han abandonado el Congreso, y han regresado cuatro años después en una segunda etapa.

El primer sobreviviente de Cuesta de Moras fue el Partido Renovación Costarricense (PRC), que en 2002 llevó a Carlos Avendaño al Congreso, pero en 2006 no obtuvo ninguna curul. El PRC regresó en 2010 al plenario con Justo Orozco.

El segundo sobreviviente es el Partido Acción Ciudadana (PAC), que en 2022 vio su bancada caer de 10 a 0 congresistas, y este 2026 volverá al Legislativo representado por la ex primera dama Claudia Dobles, gracias a la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

El regreso es el reto titánico que tienen Nueva República, Progreso Social Democrático y el Liberal Progresista; haber estado, morir y resucitar.

En el caso del PPSD era bastante fácil predecir su desaparición del Congreso, ya que sirvió como vehículo electoral para el triunfo de Rodrigo Chaves y fue previsiblemente depredado por Pueblo Soberano, la nueva casa chavista. No consiguió ninguno de los 10 diputados de las elecciones anteriores. La Nación consultó a Luz Mary Alpízar, diputada y quien fue candidata presidencial del PPSD, para conocer el futuro de este partido, pero no fue posible obtener respuesta.

Fabricio Alvarado, diputado y excandidato presidencial de Nueva República, dijo que no volverá a postularse para llegar a Zapote. (Cortesía Nueva República/La Nación)

Castigo a la “oposición” complaciente

El caso de Nueva República podría ser más revelador sobre cómo el electorado castigó a la “oposición” complaciente, es decir, a los partidos que por mandato constitucional estaban llamados a hacer control político, pero no lo hicieron o lo hicieron a medias.

Durante su último periodo en el Legislativo, la bancada fabricista se mimetizó con el oficialismo y le dio el apoyo en votaciones trascendentales. Por ejemplo, en dos ocasiones salvó al presidente Rodrigo Chaves del levantamiento de la inmunidad, acción que el diputado ahota reconoce que “podría haber sido un error”.

Asimismo, otro de los errores de los conservadores fue apoyar al gobierno en su impulso del proyecto controversial de jornadas 4-3.

Alvarado es recordado por celebrar que su rival político, el PAC, fue castigado en las urnas con una derrota estrepitosa y fue borrado del plenario. Ahora, lo mismo le pasó al fabricismo, ¿no?

Rodrigo Chaves tras una reunión junto a los diputados Fabricio Alvarado, de Nueva República, y Alejandro Pacheco, del PUSC.

Consultado por La Nación por sufrir el mismo destino que su rival (que además volverá al congreso con Claudia Dobles), Alvarado aseguró que su fracaso es diferente.

“Sí, sí, lo dije. La diferencia es que ellos eran gobierno, nosotros no. Las circunstancias son muy diferentes. Otras dos fracciones presentes no van a tener representación y 15 partidos que no logramos representación. Yo no lo veo como un castigo, porque el contexto es diferente. En aquel momento, el PAC era gobierno y lo que sucedió en 2022 fue un país recriminándole y no dándole un solo diputado al partido de gobierno, lo cual sí era inusual”, respondió Alvarado.

“Crónica de una traición anunciada”

Pero el fabricismo no fue la única agrupación castigada por el electorado por hacer una “oposición” complaciente. También le ocurrió al PUSC, y así lo reconoce la diputada Vanessa Castro, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.

Al igual que Fabricio Alvarado, los diputados del PUSC, Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles, Melina Ajoy, María Marta Carballo y Leslye Bojorges salvaron en dos ocasiones a Rodrigo Chaves de perder su inmunidad.

Especialmente cercano al oficialismo fue Bojorges, legislador investigado (junto a Chaves) por una transferencia de ¢4.000 millones que el Ministerio de Educación Pública (MEP) envió a la escuela donde el legislador ostenta la plaza de director. El diputado también es investigado por presuntas dádivas y tráfico de influencias, en un expediente en el que figura la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, quien también fue electa por el PUSC.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el diputado Leslye Bojorges, entonces miembro del PUSC, hoy diputada independiente afín al chavismo. (Perfil de Facebook de Leslye Bojorges/Perfil de Facebook de Leslye Bojorges)

Tanto Bojorges como Jiménez renunciaron a la unidad luego de que se les abrieran las citadas investigaciones penales y le dieron la adhesión al chavismo.

Bojorges incluso dijo que él llegó al Congreso “para ayudarle” a Rodrigo Chaves, y defendió al presidente en el segundo proceso de levantamiento de inmunidad: “Está en la silla de acusado porque ha enfrentado a las élites poderosas”.

A la diputada Vanessa Castro no le extrañó que Bojorges le diera la adhesión al chavismo. “Él siempre ha estado a las órdenes de Rodrigo Chaves”, dijo la abogada, y aseguró que su salida fue la “crónica de una traición anunciada”, ya que llegó al partido solo por oportunismo para buscar puestos.

En una entrevista de Castro con Revista Dominical (que puede encontrar en esta misma edición), la diputada reconoció que los votantes castigaron al PUSC.

“El electorado castigó a los partidos que no fueron críticos en estos años, y eso es parte de lo que le pasó al PUSC. Varios de mis compañeros fueron del criterio de que no había que atacar al gobierno, pero confundían el concepto, no es lo mismo atacar que hacer control político. Las fracciones que no hicieron esa función fueron castigadas, entre esas, mi partido”, consideró la diputada.

Leslye Bojorges, otrora líder del PUSC, dio su adhesión a Laura Fernández. (Captura de Instagram/Captura)

La abogada afirmó que su partido falló en filtrar a quién le daba la oportunidad de llegar a puestos de poder, y reconoció que deben ser mucho más exigentes con los aspirantes.

“Falta gente por salir de la Unidad Social Cristiana, espero que muchos entren también. La clave de un partido es que crezca, se barre para adentro, pero sí creo que en este momento hay que barrer para afuera para algunas personas”, declaró Castro.

El desastre de una bancada sin coordinación, partida en al menos dos facciones (es recordado aquel enfrentamiento entre dos socialcristianos por alcanzar la secretaría del directorio), y alineada con el gobierno (incluso, obviando su deber constitucional de hacer control político) desembocó en un PUSC que está en cuidados intensivos. Sobre Abril Gordienko pesa la responsabilidad de rescatar un partido con 43 años de historia.

A la izquierda de la foto la abogada Abril Gordienko, quien será la única diputada del PUSC en el Congreso 2026-2030. Ella fue nominada para el cargo por el candidato Juan Carlos Hidalgo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

PLP: Tibieza y cálculo político

El tercer partido desterrado del plenario es el Liberal Progresista, que también mostró una dócil cercanía al chavismo, y una completa descoordinación dentro de una fracción de seis personas.

Revista Dominical le contó a sus suscriptores en junio pasado que el germen de división, enfrentamiento y alejamiento existía en el PLP desde la campaña de 2022.

En apenas siete meses, el partido naranjza sufrió una hemorragia de sus figuras. Primero dimitió la diputada Kattia Cambronero, a quien siguieron 13 asambleítas; en enero del 2025 se sumaron la tesorera, Laura Álvarez, y el fundador Eduardo Brenes, con 11 asambleístas más; en marzo renunciaron las diputadas Cynthia Córdoba y Johana Obando, la última seguida por el alcalde de Bagaces. Finalmente, en mayo dejaron la agrupación el diputado Luis Diego Vargas, y todos los regidores electos en San Carlos.

Eliécer Feinzaig se posicionó como cuarto en las elecciones del 2022, superando a la candidata del PUSC, Lineth Saborío. (Rafael Pacheco Granados)

Eliécer Feinzaig, fundador, excandidato, diputado y presidente del PLP, se quedó solo acompañado por Gilberto Campos en su bancada. Sin embargo, hasta el propio Feinzaig se mostró cercano a Chaves. Es recordada aquella foto con el mandatario frente a Casa Presidencial, luego de una reunión en la que se discutió una alianza para alcanzar el directorio de la Asamblea.

Irónicamente, esa reunión también contó con la presencia de los otros dos partidos analizados en este artículo (PNR y PUSC), y se realizó apenas seis días antes de que el propio Feinzaig afirmara que “Rodrigo Chaves quiere coaccionar a los medios que no le son serviles”, y de que el mandatario tratara al liberal de “mentiroso”.

Entre otros proyectos, el PLP apoyó al chavismo (y al fabricismo) para sepultar una iniciativa para perseguir los capitales del crimen organizado y trabajaron juntos para rechazar un proyecto que hacía públicas las sesiones del Consejo de Gobierno.

Feinzaig junto a Chaves en Casa Presidencial. (JOHN DURAN)

Según los propios expartidarios liberales consultados por RD, el PLP se desangró de a poco por culpa del mal cálculo político y la tibieza para adoptar posiciones aún controversiales.

El PLP dijo a La Nación que hará un análisis con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sobre los resultados de las elecciones y brindará “respuestas más claras más adelante”. El PLP tendrá que renacer sin deuda política, y saldar las cuentas de la actual campaña que ascendía a ¢305 millones hasta el 31 de diciembre, una cantidad superior a la de la campaña de Claudia Dobles y Ariel Robles, quienes sí obtuvieron mejores resultados en las elecciones.

Cuando se cerraron las urnas el pasado domingo, los votantes ya habían hablado. Mientras los partidos complacientes fueron castigados, al punto de quedar moribundos, el oficialismo engulló el voto evangélico conservador, un sector que ya estaba en la mira de la maquinaria oficialista.

Así fue como se repartieron los escaños entre apenas cinco partidos.