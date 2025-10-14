Política

Chavistas, PUSC, PLP y fabricistas sepultan proyecto para perseguir capitales del crimen organizado

Iniciativa legal necesitaba un segundo debate con 38 votos para convertirse en ley; sin embargo, solo tuvo apoyo de 23 legisladores

Por Aarón Sequeira

Un grupo de 20 diputados sepultó, este lunes, el proyecto de ley para perseguir los capitales del crimen organizado, al votar en contra de la iniciativa legal en segundo debate.








