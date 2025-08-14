Política

Chavistas, PUSC, PLP y fabricistas dejan en el limbo plan para secuestrar capitales al crimen organizado

La votación cerró con 21 votos a favor y 17 en contra. Sin embargo, la propuesta necesitaba el respaldo de 38 legisladores para convertirse en ley

Por Lucía Astorga

Los diputados dejaron en el limbo el proyecto de ley que otorgaría a las autoridades judiciales la facultad de secuestrar capitales sin origen lícito aparente, como medida cautelar anticipada y provisional contra el crimen organizado.








Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

